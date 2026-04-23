ViuTV拍新版《悠長假期》　呂爵安李佳芯演港版木村拓哉山口智子

《ViuTV 10周年午宴》今日（23日）下午舉行，活動上預告來年將會繼續炮製更多好節目。MIRROR率先宣佈今年12子會開團綜，而盧瀚霆（Anson Lo）與蘇雅琳（Ivy So）則翻拍《金秘書為何那樣》，分別演霸道總裁及秘書。

《ViuTV 10周年午宴》今日（23日）下午舉行，活動上預告來年將會繼續炮製更多好節目。（陳順禎 攝）

ViuTV將開拍港版《悠長假期》

不過更震撼的，是ViuTV已取得日本富士電視台授權，開拍新版《悠長假期》，主角木村拓哉及山口智子的經典角色瀨名秀俊、葉山南由，將由呂爵安（Edan）及視后李佳芯飾演，而江𤒹生（AK）則飾演李佳芯細佬葉山真二一角（原版是竹野內豐）。

ViuTV將開拍港版《悠長假期》。（陳順禎 攝）

李佳芯飾演港版山口智子。（IG@aliaime）

呂爵安李佳芯演港版木村拓哉山口智子

今日AK因工作在身未有出席，而李佳芯一樣未有出現，Edan則分享飾演「港版木村拓哉」的感受：「開頭收到消息都打咗個突，我對上喺《大叔的愛》係飾演田中圭嘅角色，冇諗過田中圭會變咗木村拓哉。但當然，呢套係一套好經典嘅神劇，同埋絕對係一個好好嘅機會，所以都覺得自己要好好準備同把握，同導演溝通過，導演亦都十分之有心，所以希望到時出到嚟會有唔同啲感覺，同埋有香港特色嘅《悠長假期》俾大家睇到。」

呂爵安演港版木村拓哉。（陳順禎 攝）