伍富橋Shirley疑似懷孕　網民憑護膚品細節鎖定「億萬寶寶」降臨

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）自2022年迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，雖然外界不時有酸言酸語，但二人懶理負評，一直表現恩愛。Shirley貴為富家女，入屋程度極高，兩人更經常在社交平台公開放閃。多年來外界一直關注二人何時開枝散葉，伍富橋雖曾表示目前想享受二人世界，對生B採取順其自然態度，但近日網民卻從蛛絲馬跡中發現，兩人似乎「好事近」！

二人對生B採取順其自然態度。（IG/@sysleungx）

近日網民卻從蛛絲馬跡中發現，兩人似乎「好事近」！（IG/@sysleungx）

護膚品露玄機 Shirley疑改用孕期專用組合

近日Shirley在社交平台如常分享生活及介紹面膜，卻被眼尖的網民發現，其後方的護膚品清單中，竟出現了標榜孕婦適用、針對預防妊娠紋的法國護膚品牌美麗孕期護理組合。該系列產品向來是「準媽媽」的必備清單，Shirley在護膚細節上的突然轉變，即時引起網民熱烈討論。對於一直強調要妥善部署才考慮生育的伍富橋來說，這份「禮物」似乎已經提前到來。

眼尖的網民發現防妊娠紋產品！（IG截圖）

伍富橋轉發湊B片 疑為新手爸爸鋪路

除了Shirley的護理品露餡，伍富橋近期的社交平台動向亦顯得「父愛氾濫」，他近日分享外國爸爸抱著嬰兒打Pickleball的影片，看來有跡可尋！伍富橋與Shirley結婚以來，除了豪宅生活受關注，二人熱心公益的形象亦深入民心。夫妻倆經常參與慈善活動，低調行善，在圈中人緣極佳。若然Shirley真的懷孕成功，相信不論是粉絲還是各界好友都會送上最誠摯的祝福。目前兩人尚未正式公布喜訊，但在種種證據指向下，似乎「億萬寶寶」很即將降臨！

恭喜恭喜！（IG截圖）

伍富橋好照顧太太！（小紅書照片）

伍富橋扮水手服少女為老婆慶生！