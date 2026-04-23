倪晨曦日夜顛倒零疲態！女神大爆美白食療 食出亮白水光肌

被譽為「美容界天花板」的女神倪晨曦（Elva），平時在社交平台見她經常出席各大國際品牌活動、做瑜伽、拍Vlog，行程排到密密麻麻。雖然工作經常日夜顛倒，但每次現身，她的肌膚依然白滑透亮，散發着令人羨慕的「發光肌」，完全不見半點疲態！



大家都知道Elva是圈中著名的素食者，Elva早前分享保養心得，日常飲食極度自律，以大量蔬菜及豆類為主。更自爆食療面對的挑戰：「食療最大挑戰係要夠全面，如果忽略咗『呢個器官』，食幾多素都會變黃面婆！」究竟女神口中的隱藏保養秘訣是甚麼？

Elva經常出席各大國際品牌活動，雖然工作經常日夜顛倒，但每次現身，她的肌膚依然白滑透亮，完全不見半點疲態。

素食女神的保養盲點：捱夜過勞 肝臟積毒反噬肌膚

Elva 作為素食者，每餐都以蔬菜為主角，呢啲食物富含抗氧化物同維他命，直接幫皮膚由內靚起：

• 綠葉菜如菠菜、西蘭花、羽衣甘藍：高維他命C、A 同抗氧化物。維他命C 促進膠原生成，令皮膚更有彈性同亮澤；維他命A 幫助細胞更新，減少細紋同乾燥。食多仲可以清腸排毒，令膚色均勻。

另外豆類亦是 Elva 素食蛋白質主要來源，對皮膚修復、彈性同抗炎超重要：

• 黃豆製品如豆腐、豆漿、豆乾：含異黃酮，有助維持膠原蛋白、改善皮膚彈性同保濕。

• 扁豆、紅豆、綠豆、鷹嘴豆：高植物蛋白 + 鐵質 + 鋅。蛋白質係皮膚建材，鋅控制油脂同癒合，鐵質改善面色紅潤，減少暗沉同疲倦。

然而Elva坦言，自己雖然飲食健康，但無奈工作壓力大，經常要捱夜拍劇或剪片，睡眠嚴重不足。其實，我們人體的「肝臟」是最大的排毒工廠，但它偏偏是一個「沉默的器官」。初期受損或過勞時，它不會令你感到痛楚，反而會透過你的「顏值」和「體態」發出求救信號。

西方醫學研究指出，長期睡眠不足、心理壓力大、甚至環境污染，都會令毒素在體內不斷累積，導致肝臟細胞受損老化。當肝臟排毒機能退化，最直接的後果就是面色暗淡變黃、黑色素沉澱引發色斑及黑眼圈。此外，肝代謝減慢還會造成脂肪積聚，引發長期疲倦，甚至出現「假肚腩」（肚子脹浮腫）！Elva表示，最怕自己「肝不好」，引致面黃暗啞，所以她對「內調護肝」極度重視。

作為素食者的Elva日常飲食極度健康，但面對日夜顛倒的高壓工作，她深知單靠飲食不足以對抗肝臟勞損帶來的「顏值危機」。

Elva 私藏「美肌+護肝」法寶 10合1醫學級配方

為了從根本解決問題，從內到外散發光澤，Elva嚴選了澳洲製造、榮獲GMP認證的Holdbody「護肝排毒．美肌配方」。這款產品完全不含西藥成分、不傷腸胃，最重要是「素食者適用」，完美契合Elva的生活哲學！

Elva的皮膚由內而外散發光澤，原來秘訣是靠Holdbody「護肝排毒．美肌配方」。

有別於市面一般只針對解酒的單一護肝丸，Holdbody採用了「10 in 1醫學級配方」，嚴選多項西方傳統醫學植物萃取，完美做到「護肝排毒、消肚脹、美白去黃」三大神效：

1. 美白去黃、淡化黑眼圈（HepaActiv™ 超抗氧護肝素）：這絕對是愛美女士的恩物！配方獨有水飛薊素及穀胱甘肽，能深入真皮層抑制黑色素細胞活性，減少並排走黑色素。不但能降低紫外光對皮膚的傷害，更能促進膠原蛋白再生，強化皮膚屏障，令肌膚回復飽滿彈滑，真正「食出亮白光澤肌」！

2. 淨化解脂、修復肝臟（專利 CurcuWin® 薑黃素）：採用專利技術，其吸收率比一般薑黃高出驚人的46倍！能有效加速修補受損的肝細胞，降低肝脂肪，同時促進腸道蠕動及膽汁循環，減輕胃腸負擔。

3. 減輕浮腫、消肚脹（奶薊、小茴香、五味子提取物）：奶薊含有高活性水飛薊素，能增強代謝解毒功能，避免毒素（如酒精、食品添加劑）積聚；配合小茴香產生「協同效應」，能有效紓緩消化不良、胃氣及肚脹浮腫。而五味子則能改善肝臟問題指數，全面減低肝負荷。

Holdbody護肝排毒美肌配方採用10合1醫學級配方，專利成分深入排毒去黃，全面擊退肝疲勞與暗啞問題。

星級用家力證皮膚狀態「好Good」 睡眠質素大提升

作為真實用家，Elva大方分享用後感：「食咗一段時間，最明顯係覺得啲皮膚狀態好Good，面色透亮咗好多，無晒以前嗰種疲態的暗黃感！而且個人真係冇咁易攰，夜晚瞓得好咗，日間精神自然好！」

如果你也是工作繁忙的上班族、經常捱夜應酬、受肚脹浮腫困擾的女士，或是想改善臉色暗黃及色斑問題的愛美一族，日常保健每日只需服用1粒；若肝脂肪偏高或肝功能欠佳，則每日服用2粒（建議連續服用3個月）。順帶一提，如果偶爾要飲酒應酬，飲酒前後各服1粒，更能防醉解酒、擊退宿醉！

限時優惠！跟着女神入手 護肝美肌神器

想好似Elva一樣Keep住「發光肌」，同時擁有滿滿活力？現在就是入貨的最佳時機！由4月24日至5月7日於萬寧Mannings及3ChemBio門市／網店，可以限時優惠買3選1選購Holdbody 護肝排毒．美肌配方（60粒裝）（折實單盒價只需$336.8，原價$499）。

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別讓沉默的肝臟拖垮你的顏值與健康，即刻把握機會為身體大掃除啦！

（資料由客戶提供）