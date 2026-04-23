BTS日本演唱會結果分批回國　RM夜蒲食煙隨地掉被狠批

韓國天團防彈少年團（BTS）上周末在東京巨蛋一連兩日舉辦演唱會，吸引約11萬名粉絲到場觀賞，場面盛況空前。此次演唱會距離他們上一次在日本開唱已相隔七年，無疑成為音樂界的一大盛事。除了演出，成員的私人行程也引起了網民熱討。

韓國偶像天團防彈少年團（BTS）（X@@bts_bighit）

成員分批回國

在演唱會結束後，部分成員選擇立即返回韓國，包括j-hope、Jimin和SUGA。而其餘成員Jin、V與隊長RM則決定留在日本，享受短暫的放鬆時光。Jin更被目擊前往伊豆浸溫泉度假放鬆身心，而年紀最小的成員V則在社交平台上分享了他造訪Pokemon主題樂園的照片，完全反映出他童心未泯的一面。

V去了主題樂園玩。(ig@thv)

RM及經紀公司HYBE都沒有回應

隊長RM在自由行期間所做的事卻引起了不少的批評，他被拍到在涉谷某居酒屋與友人聚餐後轉場至酒吧飲酒，期間多次外出吸煙。他更被爆在禁煙區域吸煙並隨地丟棄煙頭，甚至無視保安提醒，令旁觀者感到不滿。最終，一名女性店員不得不清理煙頭。對此，RM本人及其所屬經紀公司HYBE至今仍未就事件作出回應。

韓國男團BTS成員金南俊RM被指懶理禁煙區照吸（Instagram@rkive）

BTS全體已出發美國阿特蘭大

而在今日（23日），BTS全體七位成員已於仁川機場搭乘飛往美國阿特蘭大，準備投入本周末北美巡迴演唱會的首場表演。