73歲張偉文由徒弟餵食蛋撻　證實冇糖尿病：挑事的人可以閉咀

73歲有「靚聲王」之稱的張偉文，近年來健康狀況每況愈下，更多次傳出死訊。而他的經理人兼徒弟方俊一直陪伴在側，悉心照料。但是近期方俊北上發展，減少了分享張偉文的動態，一些揣測隨之而來。為平息謠言，方俊日前特意於社交平台發文，分享了張偉文病榻上的近況。他形容兩人「30載友情歲月堅定不移」，並強調張偉文的身體狀況尚可。同時，方俊強硬地澄清了外界有關張偉文需戒糖的誤傳，直指：「蛋撻只吃蛋，佢冇糖尿病，挑事的人可以閉咀，他身體好得很。」

張偉文經理人兼徒弟方俊一直陪伴在側。(facebook圖片)

經理人方俊餵73歲張偉文食蛋撻。(facebook圖片)

張偉文身體日漸惡化

其實張偉文近年飽受病痛折磨，身心皆飽受煎熬。他患有認知障礙症，伴隨日漸惡化的腰椎問題，導致長期臥床。長期的臥床生活引發了嚴重的壓瘡併發症，最嚴重的是尾龍骨位置的嚴重壓瘡，傷口深及見骨。更一度因細菌感染陷入危急，甚至送入深切治療部搶救。針對這些情況，方俊無微不至地為其護理，調整病床角度以緩解壓瘡並促進呼吸，可謂關愛備至。

張偉文長期臥床。(facebook圖片)

去年中秋，張偉文好友羅浩楷與鄧英敏前往探望時，他已經消瘦至僅有110磅，昔日豐滿的身材不復存在，手臂瘦得形同枯骨，面容憔悴。壓瘡帶來的劇痛使他情緒起伏，甚至疼痛到哭喊不止，他的身體變化令人不禁覺得唏噓。更令人擔憂的是，張偉文的醫療與生活開支月達3萬港元，而隨著存款逐漸耗盡，他的經濟狀況變得吃緊。為此，方俊正計劃安排他遷往內地優質護老院接受專業照顧，以改善壓瘡狀況，同時讓摯友能安享餘生，有尊嚴地度過未來的每一天。