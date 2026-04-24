ViuTV十周年活動ERROR三缺一　Dee肥仔笑193：每日拍緊悠長假期

ViuTV開台十周年，今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，ERROR今日仍然是三缺一陣容，被指遭「雪藏」的郭嘉駿（193）繼續缺席，只得吳保錡、何啟華（阿Dee）及梁業（肥仔）現身受訪。三位講到十周年願望時，保錡說升職加人工被指膚淺，結果阿Dee亦只說：「加人工升職囉。」肥仔說要拍多部十億片，阿Dee即問上一部是什麼，肥仔就兜：「印尼盾都得㗎嘛。」之後ERROR繼續自由發揮，肥仔話想做殺人犯角色，阿Dee接：「以為你做印尼盾，我一定做印尼劍，佢可以做印尼槍。」保錡說他可以拍MARVEL做印尼俠，阿Dee回應：「你呢？你做釐印俠啦，專收釐印費。」

ViuTV開台十周年，今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台上下盛裝出席，並預告來年精彩節目。（陳順禎攝）

ERROR今日仍然是三缺一陣容，被指遭「雪藏」的郭嘉駿（193）繼續缺席，只得吳保錡、何啟華（阿Dee）及梁業（肥仔）現身受訪。（陳順禎攝）

肥仔話想做殺人犯角色，阿Dee接：「以為你做印尼盾，我一定做印尼劍，佢可以做印尼槍。」保錡說他可以拍MARVEL做印尼俠，阿Dee回應：「你呢？你做釐印俠啦，專收釐印費。」（陳順禎攝）

阿Dee肥仔抽水指193：每日照鏡都上演緊《悠長假期》

問到會否想與呂爵安（Edan）一樣，能翻拍主演經典日劇《悠長假期》，阿Dee：「我恨呀！我恨呀！公司可能畀另一套，《悠長假期》可能真係叫你放悠長假期，唔係畀你拍囉，真係有封信喎，叫你放悠長假期。」話題又隨即帶到正在放悠長假期的193身上，阿Dee：「佢就係放緊啦嘛！（肥仔：佢拍緊啦直情！）每日照鏡都上演緊。」至於193何時才放完假，阿Dee指不知道，肥仔則表示：「快㗎囉，有機會快。（Dee：悠長嚟講都夠悠，亦都夠長，都差唔多嘅，我諗可能。）」

問到會否想與呂爵安（Edan）一樣，能翻拍主演經典日劇《悠長假期》，阿Dee：「我恨呀！我恨呀！公司可能畀另一套，《悠長假期》可能真係叫你放悠長假期。」話題又隨即帶到正在放悠長假期的193身上，阿Dee：「佢就係放緊啦嘛！（肥仔：佢拍緊啦直情！）每日照鏡都上演緊。」（陳順禎攝）

193連ViuTV十周年活動都未有出席。

至於193何時才放完假，阿Dee指不知道，肥仔則表示：「快㗎囉，有機會快。（Dee：悠長嚟講都夠悠，亦都夠長，都差唔多嘅，我諗可能。）」（陳順禎攝）

保錡稱「做衰咪由佢」險失言 遭阿Dee嚴正喝止

被問ERROR何時再有團Job，他們透露部署中，由於ViuTV下月起逢一至五晚8點將推出1.5小時綜藝直播節目，阿Dee直言是重頭炮，希望大家多多幫手宣傳，問到做直播該如何拿捏尺度，保錡竟說：「做衰咗咪由佢囉。」此時阿Dee怕他失言，即喝止他收聲：「你收聲先！你唔好講嘢喇你！每次畀咪你都真係唔對路，真係躁呀，我依家要嚴正執法，隊長！出嚟，你feel到佢個嘴快過個腦你就stop佢。」保錡即問，倘若直播中講錯嘢、講了粗口應該點，阿Dee：「我會話係你講囉，得唔得？其實點會？我哋點會講粗口？我哋專業㗎嘛！我哋依家ERROR好respect，唔會再犯錯，出返嚟就知道。」講到這裡他即望一望保錡：「係咪咁講？」

ViuTV下月起逢一至五晚8點將推出1.5小時綜藝直播節目，問到做直播該如何拿捏尺度，保錡竟說：「做衰咗咪由佢囉。」此時阿Dee怕他失言，即喝止他收聲：「你收聲先！你唔好講嘢喇你！每次畀咪你都真係唔對路，真係躁呀，我依家要嚴正執法，隊長！出嚟，你feel到佢個嘴快過個腦你就stop佢。」（陳順禎攝）

保錡拒再談去年微笑抑鬱症 直認「零工作」不敢有要求

此外，保錡早前透露去年有微笑抑鬱症，但今日他就不欲再多談，指：「唔係，上年有少少情緒問題，都過去咗，所以今日都唔好喺度提。」當問到目前有沒有工作在手，他果斷回應：「冇！」而阿Dee和肥仔立即大笑說：「 妙問妙答！」保錡再強調自己是認真答，阿Dee：「咁又冇亂講嘅，鬧佢唔落。（肥仔？）講真話又要鬧？」保錡再說：「我人生唔講大話，冇就冇，有就有，冇（新工作）！」他亦沒有刻意想許願要有什麼類型的工作，冇期望就冇失望，最後表示：「我好愛MakerVille！ViuTV 10周年快樂，Yeah！」

當問到目前有沒有工作在手，他果斷回應：「冇！」而阿Dee和肥仔立即大笑說：「 妙問妙答！」（陳順禎攝）

阿Dee獲封「億萬票房男配角」勁過視帝 籲支持《喜劇開場》

而阿Dee亦參與了另一套重製日劇《喜劇開場》，早前已拍完，隨即步入後製階段：「既然剪得咁快，即係應該都……個氣勢同埋嗰個拍落嚟嘅餘溫，個感覺，都帶埋入去，一拍完就即刻做後期，而唔係喺度『Dum dum dum』一年，有時冇咗團火，或者用咗第二個感覺去做製作，咁其實出嚟效果好唔同，快有快嘅好，所以我非常之期待。」他呼籲有睇過原版《喜劇開場》的觀眾，到時無論如何都睇一集支持一下。當記者叫他「何視帝」，他笑言：「係都MIRROR邱視帝（邱士縉）同楊視帝（楊樂文）嗰邊先啦，佢哋幾多作品，好似冇離開過電視機咁， keep住輪住。」而保錡就指，阿Dee拍過《毒舌大狀》和《夜王》，目前已是「億萬票房男配角」、「二億哥」，個朵絕對勁過視帝！

阿Dee亦參與了另一套重製日劇《喜劇開場》，早前已拍完，隨即步入後製階段，他呼籲有睇過原版《喜劇開場》的觀眾，到時無論如何都睇一集支持一下。（Instagram：makerville.official）