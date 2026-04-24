芯駖Marf為陳奕迅伴舞讚佢乜都啱傾似大細路　Day想COLLAR拍GL劇

ViuTV開台十周年，昨日（23日）舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台上下盛裝出席，COLLAR受訪時希望來年有機會七個人拍同一套劇，其中邱彥筒（Marf）又想挑戰《戀愛等高線》等行山節目，又或者一齊做飲食節目。講到許軼（Day）將會有劇集《日落下的彩虹》，她說希望能再拍劇，而Marf就覺得她比以前成熟，因為Day兩、三年前曾十分抗拒拍劇，Day回應：「兩三年前我都想，但係而家就好慶幸，遇到兩套劇合作嘅演員、前輩，都好好，十分之Nice，所以自己想拍劇嘅心都大咗。」由於Day尚未獻出螢幕初吻，因此她表示完全ready，最終她表示可以獻吻畀沈貞巧（Gao），後來七位就說希望可以開拍GL劇，Day：「開GL劇！有BL都要有GL！」

ViuTV開台十周年，今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台上下盛裝出席，並預告來年精彩節目。（陳順禎攝）

COLLAR跳唱《暴走女團》。（陳順禎攝）

COLLAR跳唱《暴走女團》。（陳順禎攝）

COLLAR最希望有機會七個人一起拍劇。（陳順禎攝）

Day希望COLLAR可以開拍GL劇，Day：「開GL劇！有BL都要有GL！」（陳順禎攝）

Day以前很抗拒拍劇，但後來心態已改變。（陳順禎攝）

COLLAR以一身火紅戰衣現身！（陳順禎攝）

與陳奕迅金像獎同台演出 Marf讚真人搞笑似足細路

日前在金像獎開場上，李芯駖、Marf有機會跟陳奕迅（Eason）負責《致明日的舞》開場表演，Marf感到十分榮幸：「好開心可以認識到佢真人，因為佢係好放鬆，同埋其實超級似小朋友咁樣，同佢相處，佢嘅狀態好搞笑，認真嘅時候都超級認真，唱歌要拋出去，但佢都堅持要跳埋舞，佢點都想轉返個圈本身，我哋就話其實你唔轉都得嘅，你控制我哋轉啦，佢就覺得『好呀，咁都好。』但係佢都會照up down up down㗎，佢都好勁。」芯駖完全感受到對Eason表演的熱愛，又謂：「首歌都難唱，同埋佢係好大力，我冇諗過原來你咁大力咁跳，以為佢會輕輕力咁，但係佢唱住咁揈出去，佢都好enjoy。」

日前在金像獎開場上，李芯駖、Marf有機會跟陳奕迅（Eason）負責《致明日的舞》開場表演，Marf感到十分榮幸：「好開心可以認識到佢真人，因為佢係好放鬆，同埋其實超級似小朋友咁樣，同佢相處，佢嘅狀態好搞笑，認真嘅時候都超級認真。」（葉志明攝）

Marf與芯駖深深感受到Eason對表演的熱愛。（陳順禎攝）

獲Eason親切嗌全名感興奮 盡情伴舞享受純粹神級時光

過往Eason曾點名大讚Marf，但Marf就說見面時對方未有特意說什麼鼓勵的話，而是輕鬆、像朋友地聊天：「佢狀態令我哋feel到有一種好純粹嘅support，好簡單，唔使講。」她又表示為Eason伴舞會緊張，但又會開心「我哋好耐都冇試過淨係喺個台度跳舞，所以有一種好純粹同埋冇其他嘢擔心嘅感覺。我記得一開場嘅時候，我哋喺度拉筋，有一日係想開聲，唔知點解聽到佢喺度嗌，『點解開聲嘅？』同埋戴ear mon又唔使唱嗰下幾有趣，但係我覺得最特別嗰種感覺係佢嗌我哋全名，唔知點解有一種感覺係幾開心。」

Marf覺得與Eason傾偈好輕鬆，並說：「我覺得最特別嗰種感覺係佢嗌我哋全名，唔知點解有一種感覺係幾開心。」（陳順禎攝）

芯駖與Eason傾盡天文地理 素顏排舞被認唔出與《夜王》同一人

至於芯駖就跟Eason講盡天文地理，她說對方什麼話題都搭得上嘴：「天文地理乜都識，講關於啲contem嘢，話鍾意pop couture定contemporary couture，兩者之間有咩矛盾，點樣存在。佢話咁你自己鍾意contemporary定係pop Culture，之後話其實兩樣都冇乜所謂嘅，最緊要大家鍾意，講好多學術性嘅嘢。」此外，Eason問芯駖有冇拍戲，芯駖就說自己拍了《夜王》，近日仍處於宣傳期：「佢話，《夜王》？呀！係喎！認唔到你！原來係會認唔到！因為我哋排舞冇乜點化妝，認唔到，好得意。」最後，她透露Eason表示想做舞台劇，所以有機會的話她希望能合作。

芯駖就跟Eason講盡天文地理，她說對方什麼話題都搭得上嘴：「天文地理乜都識，講關於啲contem嘢，話鍾意pop couture定contemporary couture，兩者之間有咩矛盾，點樣存在。」（葉志明攝）

Eason問芯駖有冇拍戲，芯駖就說自己拍了《夜王》，近日仍處於宣傳期：「佢話，《夜王》？呀！係喎！認唔到你！原來係會認唔到！因為我哋排舞冇乜點化妝，認唔到，好得意。」（陳順禎攝）

Marf談男友Locker失落金像獎 芯駖肉麻：無論點佢都係你嘅最佳男配角

而講到林家熙（Locker）失落最佳男配角，身為女友的Marf就指：「我覺得佢都係平常心嘅本身，但係都係經過嗰日先知，原來自己會有少少失落㗎喎，我都戥佢……因為我成日覺得佢冇乜感覺，好似乜都平常心，木頭咁樣……咁講好似好衰咁㖭？跟住我就覺得，原來佢係會有呢個感覺！同埋佢嚟緊都將會有好多要prepare嘅作品，所以我都覺得好戥佢嘅未來感到期盼。」而芯駖此時說了一句：「無論點都好，佢都係你心目中嘅最佳男配角！」COLLAR其他成員聽到都尖叫了出來，因為實在太肉麻。

講到林家熙（Locker）失落最佳男配角，Marf透露男友有失落，但她反而覺得意外，因為對方平時似木頭，似乎對很多事都沒感覺。（陳順禎攝）