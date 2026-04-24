陳俞希𡃁模寫真震撼ViuTV師弟妹　強尼自爆有翻㗳：希望而家再出

ViuTV昨日（23）舉行十周年午宴，黃奕晨、陳安立、強尼、駱振偉（Thor）、陳俞希（Hailey）及陳子豐六位「開台元老」齊齊接受訪問，被問到對公司有什麼訴求時，強尼率先表示私心想公司出錢幫「一姐」Hailey出寫真集，重提她2009年出𡃁模寫真一事，自爆：「我有時都會都會攞返Hailey以前本寫真集出嚟再嗒返！」駱振偉因而笑指內頁可能已黐住打不開。而Hailey則透露，公司師弟妹太年輕，不知道自己曾出寫真，試過與許寶恆（Alice）出外景，對方驚訝問：「原來你拍過呢啲㗎？」

ViuTV開台十周年，今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台上下盛裝出席，並預告來年精彩節目。（陳順禎攝）

駱振偉、黃奕晨、陳俞希、陳安立、強尼、陳子豐都是ViuTV的開台元老。（陳順禎攝）

MakerVille旗下女藝人！（陳順禎攝）

強尼激讚Hailey靚過當年 盼公司出錢再幫對方出寫真

六位受訪時講到強尼其實是最後輩，因為他遲三個月入公司，被駱振偉笑「遲來先上岸」。而陳子豐從nowTV開始計已效力公司15年，可惜未有機會攞「長期服務獎」，自言：「出面咁多後生，都要認老。」對此，Hailey都感嘆青春流逝，之後六位講到對公司的訴求，強尼就說：「頭先你哋話年齡冇老過，我有時都會都會攞返Hailey以前本寫真集出嚟再嗒返。」不知有幾多觀眾記得，Hailey在2009年𡃁模熱潮時期，都曾組成「8模少女」，以Hailey C.之名推出寫真集，並有「周秀娜師妹」之稱，強尼大讚：「而家真係靚過嗰陣時！我私心希望公司出錢幫而家嘅Hailey出一本，我覺得真心，震撼整個香港娛樂圈之外，我認為真係好睇！」Thor則取笑強尼的寫真可能已打不開：「硬㗎本嘢！」

Hailey在2009年𡃁模熱潮時期，都曾組成「8模少女」，以Hailey C.之名推出寫真集，並有「周秀娜師妹」之稱。

Hailey嘗試重現𡃁模甫士。（陳順禎攝）

強尼大讚：「而家真係靚過嗰陣時！我私心希望公司出錢幫而家嘅Hailey出一本，我覺得真心，震撼整個香港娛樂圈之外，我認為真係好睇！」Thor則取笑強尼的寫真可能已打不開：「硬㗎本嘢！」（陳順禎攝）

舊寫真流出化妝間震撼後輩 Alice遭Hailey問：原來你拍過呢啲？

陳安立就再爆料，指近日在公司化妝間見到Hailey的寫真集，強尼即謂：「俾ZPOT佢哋睇呀！『同你差唔多年紀呀嗰陣時！』我哋睇已經冇反應，佢哋會『嘩……』（黃奕晨：呢啲先至係女人！）」Thor指自曾收到Hailey派的寫真，但心想：「我唔敢收！擺邊呀？」Hailey則澄清自己不是周街派，收到是榮幸，又透露：「有一日拍嘢，唔喺公司㗎，有個同事攞出嚟，跟住Alice（許寶恆）話『原來你拍過呢啲㗎？』等我睇吓先！」眾人即大叫：「咩呢啲呀！」但她理解Alice絕非貶義，純粹是年紀太細冇睇過。Thor不停再「撥行把火」：「個尺度對你嚟講好普通咋嘛，你呢個年代再影就唔止呢個尺度啦，普通一張相同嗰時都差唔多！」陳子豐再補飛：「以前八個一本，依家一個一本！」

陳安立就再爆料，指近日在公司化妝間見到Hailey的寫真集，強尼即謂：「俾ZPOT佢哋睇呀！『同你差唔多年紀呀嗰陣時！』我哋睇已經冇反應，佢哋會『嘩……』（黃奕晨：呢啲先至係女人！）」（陳順禎攝）

唔知ZPOT知唔知Hailey前輩出過寫真，知唔知咩叫𡃁模？（陳順禎攝）

Thor指自曾收到Hailey派的寫真，但心想：「我唔敢收！擺邊呀？」Hailey則澄清自己不是周街派，收到是榮幸，又透露：「有一日拍嘢，唔喺公司㗎，有個同事攞出嚟，跟住Alice（許寶恆）話『原來你拍過呢啲㗎？』等我睇吓先！」（陳順禎攝）

強尼感嘆開台真人騷難再複製：點搏命觀眾唔信，話你有稿

Hailey之後再講笑，指既然如此，會再向公司爭取出真人騷，直擊她拍寫真的過程：「10集我都唔拍呀，要15集！希望到時喺LED mon度播，全公司一齊睇。（記者：整張對比圖？）對比就唔好喇，骨膠原流失。」此時強尼忽然進入深情模式，感嘆「有啲嘢做唔返」，他自言當初都是拍完《對不起，標籤你》加入ViuTV，但近日翻看十分感慨：「做唔返，我覺得嗰啲係……唔係技巧做唔返，嗰時我哋攞好真實嘅情感去經歷真人show，而家我哋話拍返真人show，觀眾都唔信，話你哋有稿，就算我哋幾搏命出去拍真人show都冇用，但係我覺得係珍貴，而家覺得係冇可能複製，所以點解我覺得寫真可以複製呢？真人show就唔得，嗰時《SE7EN》都有血有淚！」之後Thor與黃奕晨都感嘆現時不能再像十年前毅行，因為膝頭已損毀。

Hailey之後再講笑，指既然如此，會再向公司爭取出真人騷，直擊她拍寫真的過程：「10集我都唔拍呀，要15集！希望到時喺LED mon度播，全公司一齊睇。（記者：整張對比圖？）對比就唔好喇，骨膠原流失。」（陳順禎攝）

強尼近日翻看《對不起，標籤你》十分感慨：「做唔返，我覺得嗰啲係……唔係技巧做唔返，嗰時我哋攞好真實嘅情感去經歷真人show，而家我哋話拍返真人show，觀眾都唔信，話你哋有稿，就算我哋幾搏命出去拍真人show都冇用，但係我覺得係珍貴，而家覺得係冇可能複製。」（ViuTV）

金像獎重遇Ali勾有線回憶 強尼談Ali拍《悠長假期》：我搲個角色做吓

此外，日前強尼與李佳芯（Ali）在金像獎紅地氈聚頭，令觀眾勾起不少二人在有線電視合作的回憶，強尼就以「轉校」作比喻，透露：「我唔知佢而家依轉算唔算轉校，喺紅地氈見返佢對我嚟講我哋都開心，隔咗咁多年，但係我哋中間有見面。其實我哋有聚會嘅，但係嗰時我哋唔會成日post出嚟咋嘛，費事啦。知道佢拍呢套嘢（新版《悠長假期》）嘅時候，我就『咦？聽講你拍喎！』佢就話『係咩？』佢都唔係好Firm咁講，睇吓我有冇機會搲個角色做吓，喺佢身邊行過吓，做佢僕人嗰啲，睇吓有冇機會咁樣合作吓。」問到李佳芯與山口智子相似否，強尼直言香港與日本set up不同：「佢哋雖然都有姊弟戀，但係佢就再初出茅廬啲個感覺，我覺得呢個肯定係一個香港版本，因為成個set up會有啲唔同嘅，但係我覺得Ali就算而家，同當年嘅山口智子都有得揮，有得揮㗎！」

日前強尼與李佳芯在金像獎紅地氈聚頭，令觀眾勾起不少二人在有線電視合作的回憶。