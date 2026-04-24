64歲吳鎮宇180cm魁梧零老態　自揭凍齡靠1招養好關節筋肌

吳鎮宇出道多年，演技爐火純青自然不在話下，但最令人驚訝的是，現年64歲的他身高180cm，多年來身型始終如一，毫無老態！早前有報道指，他年僅17歲的愛子吳費曼（Feynman），身高已突破182cm，一度引起熱議，獲網民激讚父子基因強大。



不過，鎮宇哥直言，要維持這份魁梧氣場，單靠先天基因與後天的皮膚保養並不足夠。原來，真正決定一個人「顯唔顯老」的關鍵，並非臉上的皺紋，而是你的「體態」！

經歷無數動作場面與高強度拍攝的吳鎮宇深明，要維持精神抖擻的氣場，養好關節與筋肌才是抗老的最強後盾。

凍齡秘訣！視覺年齡暴增 全因「筋骨老化」

試想像一下，即使皮膚保養得再好，但如果平時總是不由自主地「縮膊、駝背、步履蹣跚」，整個人看起來瞬間就會老了十歲！隨着年齡增長，關節退化、筋骨痠痛等問題接踵而來，這才是視覺年齡暴增的真正元兇。

鎮宇哥入行幾十年，經歷過無數高強度的日夜顛倒拍戲日子，還有激烈的動作場面演出，關節與筋骨難免有勞損，甚至出現痛症。面對歲月與職業病的雙重挑戰，他分享了自己的保養哲學：除了恆常自律的運動外，更要精準補充醫學級的Supplement，他強調：「單靠運動是不夠的，必須由內而外養好關節與肌肉，才能支撐起整個人的氣場。」

擁有180cm身高的鎮宇哥，每次穿起西裝都霸氣盡現，完全看不出已經64歲！他直言要維持這份「型佬」氣場，體態保養比皮膚保養更重要。

吳鎮宇大推！德國醫學級「全方位」關節筋肌配方

為了從根本解決關節與筋骨勞損，鎮宇哥選擇了100%德國製造、榮獲優良製藥規格GMP生產的「GlobaLab 醫學級關節筋肌配方」。市面上很多關節保健品只着重補充軟骨，但這款醫學級關節筋肌配方卻採用了 「12 in 1 Clinical Strength」的全方位修復方案。它不單止補軟骨，更能同時強化筋腱、韌帶同肌肉，做到真正的「關節筋骨全面Upgrade」！當中包含了9大極致成分：

• 醫學級硫酸鹽葡萄糖胺：採用歐美臨床研究推薦的「硫酸鹽形態」，吸收力更強、更持久，比一般鹽酸鹽形態更有效延緩退化及修補軟骨。

• 德國「雙核心」活性再生膠原蛋白肽（BCP）：獨家專利成分，帶來3倍軟骨組織覆蓋，不僅能潤滑關節，更能大幅提升肌腱及韌帶的柔韌度，減少拉傷扭傷並加快復原。

• 專利齒葉乳香提取物（AprèsFlex）+ 晶球薑黃素：雙管齊下！專利乳香能中和炎痛因子，臨床證實5天擊退關節痛，降低僵硬度72%；配合吸收率高30倍的晶球薑黃素，做到即時強效抗炎止痛。

• 天然紅海藻鈣 + 維他命D3：非化學合成鈣質，極易吸收且不傷腸胃，為骨骼補充骨質，預防流失。

• SAMe止痛酵母及軟骨素︰天然紓緩痛楚及增加關節潤滑度。

「GlobaLab 德國醫學級關節筋肌配方」不只修補軟骨，更全面強化筋腱、韌帶及肌肉，真正解決關節無力的根本問題。

95%真人用家實證！1星期痛楚大減 4星期重拾靈活

提到用後感，鎮宇哥大讚這款德國醫學配方真的能讓他「關節靈活輕鬆」，無論是日常活動還是應付高強度的拍攝工作，動作都更加俐落，不會再有那種「就住就住」的痠軟無力感。

這份實力亦有龐大數據支持，超過95%用家認同：

• 連續服用1星期後：關節痛或筋骨痛情況大幅降低，痛楚不適的時間縮短，甚至減少了服用止痛藥的次數。

• 連續服用4星期後：情況變得穩定，起床時不再感到晨僵或腫脹，運動持久力大幅提升，真正達至持久的紓緩和保護作用。

無論你是像鎮宇哥一樣需要應付勞損痛症、受五十痛或腰背痛困擾的人士，還是想改善關節退化、骨質疏鬆的長者及中年人，這款不含西藥成分的素食膠囊，絕對是你重拾活力的最佳投資。

限時優惠！跟著星級用家入手 德國醫學級關節救星

想好像鎮宇哥一樣，年過六十依然高大威猛、健步如飛？現在就是為關節「入油」的最佳時機！由2026年4月24日至5月7日，於萬寧Mannings及3ChemBio（門市／網店同步發售）購買 GlobaLab 德國醫學級關節筋肌配方（60粒裝），限時買3送1（折實平均每盒只需$224.3）。

拒絕縮膊駝背的老態，立刻把握機會，用德國科研實證的醫學級配方，由內而外撐起你的優雅姿態！

（資料由客戶提供）

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