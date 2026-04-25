何國鉦豪華生日獲「港姐陣容」包圍　太子爺出身擁九龍塘千呎大屋

香港著名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho）日前歡度生日，現場星光熠熠，展現他在圈中無與倫比的強大號召力。當日出席的名單猶如「美女大集合」，包括多年好友陳煒（煒哥）、朱晨麗、倪晨曦、林鈺洧（Denice）以及雷莊𠒇（Juliette）等二十多位女星、名模悉數到場，堪稱時尚界的「華麗盛事」。

被美女包圍非常威水！（小紅書照片）

獲「港姐陣容」包圍 與陳煒交情匪淺

何國鉦在圈中人緣極佳，尤其深得歷代港姐與女星歡心。當日的生日宴會上，他被一眾美女包圍合照，顯得相當受寵。其中，陳煒與何國鉦更是情同手足的「鐵粉」，陳煒不僅多次在公開場合穿著他的設計，當年陳煒再婚時的嫁衣亦是出自其手筆。兩人交情超過二十年，陳煒每年生日幾乎都有何國鉦在身旁慶祝，足見這份跨越職場的深厚友誼。

盛大生日宴！（小紅書照片）

放棄安逸的「太子爺」生活 北上廣州從零做起

何國鉦出身製衣世家，大學修讀市場學。21歲時放棄安逸的「太子爺」生活，北上廣州從零開始學習裁剪與設計。1993年創立品牌 Doriano，成功開拓內地市場，分店曾多達50間。他曾公開6,000呎的工作室及九龍塘千呎大屋親自設計豪使過百萬裝修。由他生日會的盛況可見，何國鉦不僅在事業上取得頂尖成就，其謙遜與重情義的性格，亦令他在名利場中贏得不少真心朋友。

何國鉦（Dorian）是鄭裕玲（Do姐）大騷晚裝御用設計師。（IG@dorianho）

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處處都可見屋主的品味！（影片截圖）