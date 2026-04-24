江𤒹生AK被陳永業讀錯名　強調小事冇放上心：細個中文老師都讀錯

日前在金像獎頒獎典禮上，報幕的陳永業將嘉賓江𤒹生（AK）的名字讀錯做江「畢」生，而正確讀音應為江「業」生。過往粵語語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）曾解釋過，「𤒹」實為「燁」之異體字，故兩者皆讀作「業」。而讀錯名事件在網上引起熱議，網民認為陳永業有欠專業，尤其他最初只表示有「少少沙石」，說法更是激嬲網民，因他們認為讀錯名的錯漏程度已達「山泥傾瀉級」，及後他終於致歉，表示：「對於昨晚自己讀錯Anson Kong的中文名字，本人深感抱歉，在此向他說聲對不起！🙏」

日前在金像獎頒獎典禮上，報幕的陳永業將嘉賓江𤒹生（AK）的名字讀錯做江「畢」生，而正確讀音應為江「業」生，事件在網上引起熱議，網民認為陳永業有欠專業。

強調好小事 透露兒時連中文老師都讀錯

而AK（23日）昨日與ANSONBEAN出席品牌活動時被問起事件，他認為只是小事並且已過去，「真係好小事，真係好小事，唔需要放喺心上。」講到兒時曾否問家人為何改名要用「𤒹」字，他說兒時有問過，只知是外公所改，但已忘記詳細原因：「但真係多謝大家關心，因為今次金像獎令廣大市民認識呢個字點讀，都係好事嚟嘅。」AK又透露，其實小時候連教中文的班主任都讀錯：「第一日開學都讀錯咗江『畢』生，老師都話第一次見呢個字，老師都讀錯，好小事啫。唔意外亦唔見怪，因為我知自己中間個字比較棘手，讀錯咗咪解釋返，好小事。」

AK與ANSONBEAN出席品牌活動。（IG@_kisang_）

AK認為只是小事並且已過去，「真係好小事，真係好小事，唔需要放喺心上。」講到兒時曾否問家人為何改名要用「𤒹」字，他說兒時有問過，只知是外公所改，但已忘記詳細原因。（IG@_kisang_）

AK又透露，其實小時候連教中文的班主任都讀錯：「第一日開學都讀錯咗江『畢』生，老師都話第一次見呢個字，老師都讀錯，好小事啫。唔意外亦唔見怪，因為我知自己中間個字比較棘手，讀錯咗咪解釋返，好小事。」（IG@_kisang_）

理解陳永業多工作處理忙中有錯：無謂為小事唔開心

AK表示絕對沒有將事情放於心上，深明陳永業當日有很多事情要處理、經手，各個單位都只希望為頒獎禮出一分力：「一個咁開心嘅盛事無謂因為依啲小事唔開心，最緊要所有入圍者、得獎者、表演者喺頒獎禮圓滿完成工作。」此外，AK又自爆在後台與周潤發成功握手，更即時聞了幾下。