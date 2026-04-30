李日朗因小顏術展開第二人生　憂頑疾復發拖累家人　靠一招自救

曾活躍於幕前的李日朗（Don）淡出娛樂圈後，近年成功轉型，走上截然不同的人生道路。他目前已經轉型為專業「小顏術」導師，早前更在東京國際級「小顏術世界交流大賽」中奪冠，從昔日藝人蛻變為專業導師，正式開展人生「第二賽道」！然而，這份光環背後，阿朗坦言自己一直活在健康陰影之下。三年前一場突如其來的疾病，不但影響面部肌肉，更一度打擊其自信心，甚至動搖人生方向。即使如今事業重回正軌，並奪得業界最高榮譽之一，但他直言內心的恐懼仍未真正放下。阿朗表示，自己最深層的恐懼是疾病有機會復發，「如果真係再嚟一次，唔止係我嘅努力會歸零，仲會拖累屋企人，變成佢哋嘅負擔。」經歷過突如其來的疾病與人生轉折後，他對「健康」有更深體會。



李日朗現轉型為專業「小顏術」導師。（instagram@mrdonli）

重啟人生路上的復發恐懼

回顧三年前那場疾病，導致阿朗的面部肌肉受影響，曾一度打擊他的自信心。「最困擾係大細面問題，但更大嘅壓力，其實係身體狀況同未來嘅不確定性。」正因如此，他以患者身份重新出發，鑽研小顏術，由「自救」走到專業，再一步步登上國際舞台。阿朗坦言內心仍未真正放下，活於疾病復發的健康陰影之下。「最驚唔係辛苦，而係再一次失去。」他強調其最深層的恐懼，是復發會導致「努力會歸零」，並「拖累屋企人，變成佢哋嘅負擔」。

李日朗在事業取得成功的背後，仍活在復發的恐懼之中。（instagram@mrdonli）

病癒後領悟的「健康投資」

經歷過低谷，他開始重新審視「投資」的意義，不再只是事業與成就，而是身體本身。「人可以再努力，但身體一倒下，所有嘢都冇得講。」他更坦言自己對健康的深切體會：「以前會拼命向前，但而家明白，行得遠，首先要行得穩。」為貫徹「行得穩」的健康目標，他近年特別重視日常調理與免疫力管理。

為穩定身體狀況、預防復發，李日朗選擇服用樂道大學醫用級靈芝孢子油 90粒作為長期保健的一部分。他表示：「靈芝一直有提升免疫力嘅概念，而我而家最需要嘅，其實就係一份安心，唔係等有事先處理，而係希望可以預防復發，穩住自己嘅身體。」

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這款醫用級靈芝孢子油90粒具備「1粒等於109棵靈芝」的超高濃度特點，經大學實測為有效成分No.1，靈芝三萜及甾醇含量高達450%。此產品專為醫用級頑症康復者而設，旨在幫助防轉移、防復發及提供輔助治療。

此外，考慮到自己曾患病，家人亦成為高風險人士，李日朗亦購買了樂道大學靈芝孢子油30粒供家人服用，以打好底子，預防受疾病困擾。這款大學靈芝孢子油30粒主要針對高階保健及有頑症家族史的人士，同樣經過大學專利檢測，靈芝三萜及甾醇含量高達450%，具備「1粒等於99棵靈芝」的功效。家人服用後反映睡眠質素得以改善，並減少患病機會，整個人也特別有精神。

樂道大學靈芝孢子油 30粒

從演藝人，到國際賽事冠軍，再到一位重新出發、努力守護健康的人，李日朗的故事，不只是關於轉型與成功，更是一個關於恐懼、責任與堅持的真實寫照。在未知與壓力之下，他選擇用行動為自己和家人築起一道堅實的健康防線——為未來、為家人，也為這個得來不易的「第二人生」。

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△大學測試證實靈芝三萜及甾醇含量最多比中國藥典中所收載的靈芝三萜及甾醇最低含量高99倍。

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（資料及圖片由客戶提供）