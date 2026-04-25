施明喪禮四大迷思｜李家鼎食杯麵手震健康惹憂　施明胞妹未有現身

李家鼎（鼎爺）一對孖生兒子，長子李泳漢及次子李泳豪兄弟決裂近日鬧得滿城風雨，幸在施明喪禮上各人暫且放下恩怨，令喪禮得以順利完成，好好送別施明最後一程。不過，細看這兩日喪禮內外的點滴，會發現這場家族風暴背後，其實還隱藏著不少令人費解的細節，留下「四大疑團」令外界議論紛紛。

施明於3月21日因肺炎離世，享年74歲。（資料圖片）

疑團一：鼎爺被爆獨居 女友未有陪伴

李家鼎（鼎爺）與施明離婚多年後，一度迎來第二春，2020年曾被傳媒踢爆與一位年近 60歲、且已有孫子的圈外女士拍拖。當時鼎爺大方認愛，否認刻意玩「地下情」，更霸氣回應：「邊有收埋，有女朋友都唔使打鑼打鼓。」至於會否再婚，他僅表示「隨緣」。

這段曾經愛得坦蕩的「黃昏戀」，如今卻顯得撲朔迷離。在施明設靈及出殯的關鍵時刻，81歲的鼎爺全程由次子李泳豪陪伴，身形暴瘦且難掩哀痛。但其身邊卻一直未見這位女友的蹤影，加上兒子透露鼎爺現處於獨居狀態，究竟是感情早已生變，還是女方刻意避嫌？成為了網民關心的謎團。

鼎爺的女友未有現身。（資料圖片）

喪禮全程由豪仔陪伴照顧。（資料圖片）

疑團二：施明親妹未見影，只見鄧梓峰現身設靈？

施明生前與親友的關係似乎千絲萬縷，令人意外的是，在其設靈當日，傳媒僅見到其妹夫鄧梓峰單獨到場致哀，卻未見施明親妹（即鄧梓峰太太）同行。事實上，鄧梓峰早前曾對外透露，他與太太也是透過新聞報道才得知施明的死訊，當時已令外界感到驚訝。施明親妹在姐姐的最後一程未有露面，令外界對這對親姊妹生前的關係或當中的隱情感到好奇。

施明妹夫鄧梓峰單拖現身。（資料圖片）

施明胞妹未有現身。（網上圖片）

疑團三：鼎爺左手狂震食杯麵，健康亮紅燈？

李家鼎曾透露現在體重僅餘120磅。在設靈當日下午，身形明顯消瘦的鼎爺被傳媒拍到步出靈堂外休息，期間友人遞上杯麵讓他充飢。令人心酸的是，鼎爺在用左手捧起杯麵時，手部出現了明顯的震顫，令人擔憂其健康狀況，不知是因連日奔波、過度悲痛，還是身體確實抱恙。

李家鼎離開靈堂企街食杯麵。（資料圖片）

鼎爺左手狂震食杯麵。（資料圖片）

暴瘦成紙片人。（資料圖片）

鼎爺健康惹憂。（資料圖片）

疑團四：兩媳婦真實人品成羅生門，鍾志光讚Agnes？

李家兩兄弟的恩怨，很大程度上圍繞著各自的妻子。長子李泳漢堅稱母親生前從未承認弟婦林妤謙（Agnes），更以維護「阿媽遺願」為由，狠心將其拒諸靈堂門外，甚至將署有 Agnes名字的花圈掉到後樓梯。不過，李泳豪好友的鍾志光則讚Agnes「好乖、好客氣」，並由黃宇詩陪伴離開。

而在鼎爺眼中，大新抱嚴佩鈺（ Conny）：「人無三尺高，肚裡三把刀」，而在喪禮上則負責照顧三子女，設靈後拖實老公泳漢離開，盡顯賢妻良母一面。兩位媳婦的真實人品如何，成了各執一詞的羅生門。

Agnes全程未有發言。（資料圖片）

Agnes全程未有發言，聽足老公指示。（資料圖片）

泳漢拖實老婆離開。（資料圖片）

泳漢拖實老婆離開。（資料圖片）

Conny照顧三子女。（資料圖片）

鍾志光讚Agnes為人。（資料圖片）