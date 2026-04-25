佳偶天成劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《佳偶天成》陸劇改編自十四郎同名小説，有趙娜作為編劇，郭虎為執導，由任嘉倫、王鶴潤、張凱瑩、王以綸、黃羿、付偉倫、孫澤源、張禕格、丁笑瀅領銜主演的一套以古裝仙俠為題材的電視劇。古裝流量男星任嘉倫搭檔《知否？知否？應是綠肥紅瘦》的王鶴潤，上演鬼族與仙俠的命運交織，還有台灣演員王以綸參演，十分期待劇集播出！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

佳偶天成官博@Weibo

《佳偶天成》電視劇情大綱

上古時代，戰鬼族斬斷人神之間的通道，從此神罰降臨，背負「五不全」的詛咒，萬年之後，天生擁有覺醒「完美戰鬼之力」的少主陸千喬（任嘉倫 飾）出現了，然而他仍缺失色覺、味覺與痛覺。若要保住族人血脈，他先要破除詛咒，必須經歷換皮、換肉、換骨、換血、換心五重之苦轉生為人，並化名作「貪官陸槐」，娶一名女子。而辛湄（王鶴潤 飾）出於仙門天元派，天生道體、靈根天種，卻背負「剋夫」之命，所以急於出嫁，想逆天改命，因此二人結為夫妻。

陸千喬原本以為受凌遲後，再假死逃脫，從此就能與辛湄各走各路。沒想到，看起來乖巧聽話的小媳婦，竟然會孤身背起一把刀，闖進京城替他報仇雪恨，但辛湄此舉驚動仙門，遂開始追殺，陸千喬隨即仗義相助，不小心洩露了身份。辛湄驚覺陷入騙局後，立刻拔刀相向，陸千喬一時三刻之下，清除她所有的記憶，誰知二人命運相連，竟在崇靈谷再次遇見。他們並肩走過「不朽丹」、「無雙會」、「金光教」等難關，在劫難中共同成長。

《佳偶天成》播出時間｜最新追劇日曆

《佳偶天成》電視劇幾時播? 《佳偶天成》一共有40集，4月25日起，愛奇藝、騰訊視頻全網首播。

VIP會員首日12:00更新6集，非會員12:00更新2集;

4月26日起，VIP會員每日18:00更新2集;

5月6日起，VIP會員每日18:00更新1集;

5月9日起，VIP會員每日18:00更新2集;

5月12日至5月14日VIP會員停更。

《佳偶天成》播出時間｜最新追劇日曆 佳偶天成官博@Weibo

《佳偶天成》演員人物關係圖

《佳偶天成》演員人物關係圖 佳偶天成官博@Weibo

《佳偶天成》演員

任嘉倫 飾 陸千喬

戰鬼族遺孤、人族混血的少主，為求保命，必須娶妻，化身「陸槐」娶辛湄

佳偶天成官博@Weibo

王鶴潤 飾 辛湄

仙門天元派弟子，修仙天賦卓絕，卻因背負「剋夫」命格而急著嫁人

佳偶天成官博@Weibo

張凱瑩 飾 阿笙

一心為家族報仇，與辛湄由敵人變成戰友

佳偶天成官博@Weibo

王以綸 飾 金輪

反派少教主，金光教傳人