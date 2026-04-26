梁詠琪贈周殷廷簽名CD疑網上放售　碟上註有︰Dear Yan Ting

周殷廷（YT）近日為宣傳新歌《今世情人》，早前在個人社交平台上載一張他從後緊箍陳凱詠（JACE）的親密合照，並附上白色心心圖案，令網民誤以為是公開戀情，引發一輪祝賀。結果當日前開估只是為新歌宣傳後，激起網民強烈反響，力斥欺騙粉絲感情，引發公關災難。一波未平，一波又起，日前《香港01》就在網上發現，一張有歌手梁詠琪親筆簽名，疑似贈予周殷廷的專輯，竟被放上網以200元出售，而該張專輯周殷廷更是有份參與製作。



周殷廷（YT）近日為宣傳新歌《今世情人》，掀起不少風波。（資料圖片）

周殷廷與Jace親密照曝光疑拍拖。（IG@whoisyanting)

梁詠琪簽名CD贈Yan Ting︰Thank you for your help！

《香港01》在網站Carousell中，發現一個名為「淺見 眼開」的帳號，以「梁詠琪親筆簽名 PRELUDIO 用音樂說故事豪華限定版CD」為題，作價200元放售該專輯。而從貨品的相片中，有特意拍下梁詠琪的親筆簽名，而Yan Ting正好跟周殷廷的英文名「撞名」，令人懷疑是當時梁詠琪簽來贈予YT本人。

在網站Carousell中，一個名為「淺見 眼開」的帳號，以「梁詠琪親筆簽名 PRELUDIO 用音樂說故事豪華限定版CD」為題，作價200元放售該專輯。（網頁截圖)

在簽名旁邊，見到大碟有鳴謝周殷廷參與聲演。（網上圖片）

梁詠琪親自寫上︰「Thank you for your help！加油！」（網上圖片）

翻查資料，這張名為《Preludio》的專輯，是歌手梁詠琪於2020年，加盟環球唱片推出的首張唱片，專輯名字《Preludio》是西班牙語，有「序幕」的意思。而該專輯，梁詠琪更化身說書人，以音樂形式向聽眾說童話故事，故專輯收錄了四首歌曲及六個音樂故事，當中的故事就找來環球唱片旗下六位歌手合作聲演，當中包括涂毓麟（Oscar）、陳凱詠（Jace）、文迪@ONE PROMISE、Kerryta@Dusty Bottle、趙浚承（Gary）以及周殷廷（Yan Ting），周殷廷參與的故事叫《籃球架》。

既然周殷廷有份參與製作，這跟梁詠琪寫上︰「Thank you for your help！加油！」非常吻合。《香港01》收到消息後，在Carousell仍見到該專輯正在放售，但截稿前已發現被人買下。

Gigi梁詠琪於2020年推出新碟《Preludio》，當中收錄3首全新歌曲，以及一共六集的廣播劇。（網上圖片）