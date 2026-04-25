中年好聲音4｜谷婭溦親解暫別之謎　提張崇德批評：咩大師呀？

谷婭溦早前宣布因工暫別《中年好聲音4》。今日（4月25日）她出席活動時接受《香港01》訪問，透露心情，對於因暫別《中4》一事被傳至因資方決定而感到無奈。她坦言，自己在續任《中4》前已向節目組表示，如有工作安排也可以暫別。



谷婭溦出席活動。（林迅景 攝）

曹眾和谷婭溦出席活動分享來港經歷。（林迅景 攝）

否認與節目組決裂 盼外界停止不實發酵

她說：「好難講，如果有一日夾到，我又返去做一兩集呢，全部都係可能性。（所以只係一個暫別，唔係離開）冇錯，只係暫別，唔係離開。我覺得段嘢都寫得幾好，自我感覺良好。我係寫暫時並嗰係從此離開，冇呢幾個字，所以唔明點解大家以為我唔再返去。（好似決裂咁）係呀，好恐怖呀，我覺得件事唔好亂發酵囉。」

張崇德近年經常拍片評論《中年好聲音》歌手表現。（張崇德YouTube）

無懼張崇德舊事重提 滿意廣東話進步反擊「鄉音」

她續說，其實不太介意大家誇大：「娛樂，娛樂嘛，如果起到嗰種娛樂嘅感覺，我OK冇問題，因為呢個係我工作。」有記者提到，之前有「大師」批評她，谷婭溦反問：「咩大師呀？（張崇德）哦，嗰個，我覺得完全唔關事，係舊年嘅事。」有觀眾批評她說話有「鄉音」，她也回應：「冇辦法，始終我唔係local香港人，我覺得我嚟到呢個地方10年，當初由一句都唔識一句都唔識聽，而家可以企喺度咁流利對答，你聽唔聽得明？（聽得明！）係囉，所以呢樣嘢我唔介意，我覺得所有聲音都係聲音。你喜唔喜歡我，我控制唔到，唯一可以做嘅，就係令到喜歡我嘅唔好失望。」