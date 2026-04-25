魔音女團｜陳奐仁爆有心機女　倪嘉雯埋頭練舞唔發覺：有名添呀？

TVB選秀節目《魔音女團》從全台過百位女藝人中選中16位，包括李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、蔡華英、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀入節目受訓，最後選出6位出道做女團。日前「班主任」之一的陳奐仁在小紅書拍片大爆團中有「心機女」，指其有「小動作」。



《魔音女團》15位練習生李尹嫣、穎喬、邢慧敏、鄧凱文、宋宛穎、 倪樂琳、王汛文、盧映彤、俞可程、廖慧儀、倪嘉雯、莊子璇、喬美莎、陳熙蕊、葉靖儀出席活動。（葉志明 攝）

倪嘉雯訓練捱殘生暗瘡 嘆過程辛苦但享受熱血

今日（4月25日）倪嘉雯出席《正義女神》宣傳活動時，透露《魔音女團》已拍攝到中後段：「最激烈啲時候，比我想像中辛苦好多。」她直言排練唱歌和跳舞都用了每日大多數時間，常常拍攝、訓練到12點，翌日7點半就在公司化妝。記者笑言「睇得出」她下了不少苦功，皆因發現一向皮膚很好的倪嘉雯也長了暗瘡。她聞言即拿了手機照鏡，說：「俾你發現咗添。」但她表示拍攝《魔音女團》相當熱血和青春，也十分享受過程。

陳奐仁爆料指《魔音女團》有「心機女」。（小紅書截圖）

親自回應「借尿遁」傳聞 自認天份低不敢偷懶

提到陳奐仁爆料指《魔音女團》有「心機女」，更有傳媒列出4位嫌疑人，倪嘉雯就表示：「有名添呀？（你係咪其中一個？）我個人比較低調，（知唔知係邊個？）借尿循嘅話呢，其實借尿循係咩意思？（即係用去洗手間做籍口）我哋女仔都會去廁所嘅，但係冇女仔去完廁所唔返嚟，因為走咗去廁所，啲step係學唔切，所以我觀察，大家真係去廁所。（你係乖啲嗰個？）因為我係天份比較低嗰個，玩咩？唔得呀。（會唔會估到？）真係冇喎，因為我哋去完好快返嚟。」魔音女團｜陳奐仁爆料有「心機女」 小動作有三：借尿遁、唔綵排

倪嘉雯。（林迅景 攝）

倪嘉雯染了一頭金髮，會不會難打理？她表示，暫時不用補漂染，但未想到已開始長出黑髮。如果問會不會保持金髮，她則表示要睇之後劇集、節目的需要：「由公司決定。」

倪嘉雯。（林迅景 攝）

戴祖儀和倪嘉雯出席劇集《正義女神》宣傳活動。（林迅景 攝）

戴祖儀和倪嘉雯出席劇集《正義女神》宣傳活動。（林迅景 攝）