黑夜告白劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《黑夜告白》陸劇有王之作為編劇，言桄為執導，由潘粵明、王鶴棣領銜主演的一套以刑偵懸疑為題材的電視劇。潘粵明憑《白夜追兇》展現演繹懸疑劇的實力翻紅，搭檔陸劇流量小生《大奉打更人》的王鶴棣首次合作懸疑類型，劇集令網民大呼期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

黑夜告白官微@Weibo

《黑夜告白》電視劇情大綱

故事穿梭在1997、2006與2018三個時空。元龍里社區發生了離奇的電梯父女失蹤案，刑警「何遠航」（潘粵明 飾）與「冉方旭」（王鶴棣 飾）負責調查謎團。元龍里這樁懸案背後，埋藏著無數不為人知的秘密，幕後的真兇不惜耗費長達二十年，利用鬧鬼傳聞籠罩整個社區，現場既沒有留下血跡，也找不到任何目擊證人，唯一有的只是半隻模糊的腳印，目的就是讓刑警無法看穿案件的真正規律。

一番波折後，冉方旭查出失蹤的徐姓父女，其實是為了躲避債務，才刻意故弄玄虛。然而，到了2006年，徐父的屍體突然被發現，這宗原本被認為是失蹤案，也因此正式轉向為凶殺案。2018年，社區即將面臨拆遷，警方最後一次重返現場調查，何遠航與冉方旭師徒搭檔，成功鎖定嫌犯，沒想到嫌犯在逃亡途中身亡，何遠航也在過程中身受重傷，隨後被調往內勤職務。除了揭開人性黑暗面，同時他還要面對正值叛逆期的女兒何曉荷（任敏 飾），挑戰重重。

《黑夜告白》播出時間｜最新追劇日曆

《黑夜告白》電視劇幾時播? 《黑夜告白》一共有24集，由優酷、Netflix播放，優酷會員由2026年4月26日12點起，首更2集，之後每日更新1-2集，SVIP每日提前多看1集。

《黑夜告白》演員人物關係圖

《黑夜告白》演員人物關係圖

《黑夜告白》演員

潘粵明 飾 何遠航

資深刑警

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王鶴棣 飾 冉方旭

年輕警探，何遠航的徒弟

黑夜告白官微@Weibo

任敏 飾 何曉荷

老刑警何遠航的女兒

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姜珮瑤 飾 喬素清