77歲于洋退休弄孫為樂　曾遭TVB永不錄用：揸Fit人揸住雞毛當令箭

現年77歲的資深演員于洋，自2021年拍畢劇集《家族榮耀》後便告別幕前，定居加拿大過著弄孫為樂的退休生活。近日他難得回港與親友相聚，並接受好友楊紹雄的YouTube節目《小鴻吹水站3》訪問。久未露面的于洋沒有太大改變，狀態極佳，中氣十足重提當年與TVB鬧翻，一度被下令「永不錄用」的江湖傳聞。

于洋年輕時學過功夫，身手了得。（YouTube@小鴻吹水站3）

于洋於1975年加入TVB拍劇，不時飾演皇帝、慈父、外父等角色，因角色入屋而令不少網民留下深刻印象！（TVB＠FB）

于洋在TVB最後一部劇係《家族榮耀》，戲中飾演馬家一家之主馬世宏。（《家族榮耀》劇照）

遭TVB封殺永不錄用 于洋：唔要我咪唔做囉

于洋在訪問中直言，當時「企硬唔拍」非一時衝動，而是為了捍衛「合約精神」。他回憶拍攝《鬼咁夠運》時，葉德嫻飾演他的妻子，梁朝偉則演他的兒子；當時還有十日戲才完成拍攝，但一直未獲公司傾續約，令他極度不滿，決定「走佬」罷拍。于洋說：「因為嗰啲揸Fit人寸，揸住雞毛當令箭，你咁我咪咁囉。又唔同你傾約又唔同你講，大安旨意以為你一定續，咁無意思。」 于洋索性開出「出面（拍電影）價錢」反擊：「使乜畀面呀？大家都咁高咁大。你出糧畀我，我要付出，你唔要我咪唔做囉，冇所謂，嗰陣我生活OK唔擔憂。」

于洋曾遭TVB永不錄用。（YouTube@小鴻吹水站3）

于洋不滿揸Fit人寸。（YouTube@小鴻吹水站3）

罷拍葉德嫻讚：于洋好嘢！

最終老闆下令封殺，楊紹雄笑指對方因為「靠山」而逃出生天，于洋笑笑口否認說：「唔係有靠山，我哋係講理由，做人要始有終，你客客氣氣咪大家好，又招積，唔出聲，嗰陣後生血氣方剛，條氣咪唔順。況同嗰陣我嘅心態冇所謂，純粹係玩，有咪拍，冇咪唔拍。葉德嫻都話我做得啱呀，于洋好嘢！」

于洋擺拍《鬼咁夠運》，葉德嫻都讚：「于洋好嘢！」（《鬼咁夠運》截圖 ）

薛家燕成百樂「高山青」迎事業第二春

除了火爆往事，于洋亦提到與「舊情人」薛家燕的陳年緋聞。兩人原是中學同學，當年家燕姐是校花，他亦有好奇追看明星，被問有否追求家薛姐，于洋說：「咩叫追啫，咁大家後生仔約埋去Party，去唔去呀，咁咪去囉。」多年來二人只是朋友，但情誼未有消失，1998年于洋正是受薛家燕邀請，才決定從加拿大回流香港接拍《真情》。憑藉「高山青」一角，迎來演藝事業第二春，一拍數年，他形容這段歷程是「喜戲人生」。

于洋曾追求薛家燕。（YouTube@小鴻吹水站3）

于洋曾經追求過薛家燕。（TVB＠FB）

于洋在劇集《真情》中與「好姨」薛家燕飾演熒幕情侶。（《真情》劇照）

享受加國「湊孫」生活 拒復出拍戲

于洋曾三度回TVB拍劇，他早在70年代移民加拿大開餐館，卻因戲癮難耐，多次選擇隻身回港發展。當年他住在窩打老道山，眼光獨到的他早年以十多萬購入單位，移民時已升值至約六十萬，加港兩地都有物業。

直至2020年約滿TVB才正式退休，于洋現時在加拿大弄孫為樂，擁有可愛的混血孫兒。他笑言太太非常支持他退休，更對他獨自回港工作多年投以百分百信任：「佢話我後生乜嘢都見過，要走後生都走咗啦！」 對於會否復出，于洋帶點猶豫：「而家年紀大，太辛苦嘞，捱更抵夜依家年紀頂唔住，返去湊下孫，除非真係好好玩，唔辛苦都可以玩下。」

于洋與太太結婚後不久就移民加拿大，育有2個兒子。（受訪者提供）