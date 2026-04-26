正義女神丨結局周4大必睇位　高成彬回歸與馮皓揚密謀凌辱少女

TVB熱播劇《正義女神》於本周一至周五晚播映結局周，當中有4大必睇位觀眾要留意。



《正義女神》進入結局周。

必睇位一：高成彬強勢回歸與馮皓揚密謀凌辱少女

周五晚（24日）一集，言惠知（佘詩曼飾）審理「銷贓案」期間，意外發現Lydia（倪嘉雯飾）手鐲，最終成功尋獲Lydia（倪嘉雯飾）駭骨。另邊廂，與張景翔（馮皓揚飾）「志趣相投」的神秘網友身份曝光，正是被高淑樺（陳煒飾）「軟禁」的高成彬（劉倬昕），二人密謀以「太空油」迷暈少女並加以凌辱。

高成彬與張景翔兩大「惡魔少年」將強強聯手。

高成彬與張景翔兩大「惡魔少年」將強強聯手。

與張景翔（馮皓揚飾）「志趣相投」的神秘網友身份曝光，正是被高淑樺（陳煒飾）「軟禁」的高成彬（劉倬昕）。

+ 2

必睇位二：高成彬強勢回歸與馮皓揚密謀凌辱少女

根據劇集尾播放的結局周預告，言官繼女邱天雪（樂珈嘉飾）疑遭迷姦，據知天雪（Tracy）除極有機會成為首名受害者之餘，更會捲入峰迴路轉的殺人事件；而言惠知等人在追查真相的過程中，驚揭警方與背後人士似乎合謀掩藏證據…

邱天雪疑遭迷姦之餘，更會捲入殺人事件。

邱天雪疑遭迷姦之餘，更會捲入殺人事件。

必睇位三：佘詩曼飽受輿論壓力申請即時離職

另之前言惠知因決意找出高成彬殺死Lydia證據期間、邱光正（譚耀文飾）卻在關鍵時候遭搶走重要證物，事件引發中區裁判法院與律政司之間的嚴重矛盾；高大狀乘機帶動風向針對言官。事件最後發展至或需召開法官行為研訊，而根據周五晚播出的結局周預告，言官遞上辭職信要求即時離職之餘，高大狀亦獲邀加入律政司，箇中原因耐人尋味。

言官要求即時離職？

言官要求即時離職？

必睇位四：結局周將佘詩曼與陳煒展開連場法庭世紀之戰

據知，前途成謎的言惠知在結局周、將會咬住唔放的高大狀「高手過招」、在庭上展開唇槍舌劍式世紀對決，後續發展令人期待！

番外篇陳煒「超減齡」長髮Look贏好評

為令《正義女神》故事線更完整，劇組日前專誠拍攝了合共8集的番外篇，並於上周四晚（23日）起，於劇集尾聲的廣告時段內播出。番外篇內容將集中拆解觀眾對正劇內容的種種迷思，根據官方早前播出的番外篇預告，除會有周嘉洛與戴祖儀感情線的延續、同樣熱心的蔣祖曼與馬貫東亦似乎有感情線發展。在已播出的預告及頭兩集內容中，網民的焦點主要放在陳煒的長髮Look及戴祖儀的紅色銀行客戶經理Look，不少網民盛讚原本已保養得宜的煒哥，留了長髮後逆齡及顏值同時升呢。