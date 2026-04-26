李佳芯曾於《學是學非》扮過山口智子　男主角竟然獲讚靚仔過Edan

由木村拓哉及山口智子主演的經典日劇《悠長假期》於30年前播出後，瘋魔全東南亞，被喻為神級作品，至今令不少劇迷回味。ViuTV日前宣布已取得日本富士電視台授權，開拍新版《悠長假期》。角木村拓哉及山口智子的經典角色瀨名秀俊、葉山南由，將由呂爵安（Edan）及視后李佳芯飾演，而江𤒹生（AK）則飾演李佳芯細佬葉山真二一角（原版是竹野內豐）。消息引起大批網民熱議，今日有網民發現，原來李佳芯早於多年前曾飾演山口智子一角，而男主角更被網民指「靚仔過木村」？

ViuTV將開拍港版《悠長假期》。（陳順禎 攝）

李佳芯飾演港版山口智子。（IG@aliaime）

Edan呂爵安飾演木村拓哉。（IG圖片）

《悠長假期》翻Hit

翻拍新版《悠長假期》引起大批網民熱議，更令原版劇集再度爆紅，劇集更在Netflix升至本地點播排行榜的第二位。劇集中有多個經典場面，最為人熟悉的必定是木村拓哉由3樓掉下彈力球然後接回的情節。據知，由於男女主角必須從公寓三樓拋到地面再接回，導演準備了100顆彈力球、製作詳細分鏡，但木村與山口第一次就成功，當時成為一時佳話。

由木村拓哉及山口智子主演的經典日劇《悠長假期》於30年前播出後，瘋魔全東南亞，被喻為神級作品。（劇集畫面）

翻拍新版《悠長假期》引起大批網民熱議，更令原版劇集再度爆紅。（劇集畫面）

劇集中有多個經典場面，最為人熟悉的必定是木村拓哉由3樓掉下彈力球然後接回的情節，而木村竟然一次就成功！（劇集畫面）

山口智子在1990年代爆紅，成為日本「收視女王」。（劇集畫面）

李佳芯曾在《學是學非》扮「山口智子」

Facebook專業「環球膠報」發文，指發現李佳芯多年前在TVB節目《學是學非》中，曾扮演過女主角「山口智子」，並嘗試還原《悠長假期》經典彈力球，而湯博士則搞笑扮演「木村拓哉」，雖然挑戰失敗，但場面搞笑。帖文一出，吸引大批網民熱議，更又有人留言指湯博士靚仔過Edan：「湯博士勁似木村😂」、「呢個靚仔過Edan」、「原來已經有前傳」、「有晒經驗」。

李佳芯多年前在TVB節目《學是學非》中，曾扮演過女主角「山口智子」，並嘗試還原《悠長假期》經典彈力球，而湯博士則搞笑扮演「木村拓哉」。（Facebook/@環球膠報）