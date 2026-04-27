洪天明11歲餅印細仔JT成最強星三代　孖視后契媽佘詩曼合作拍廣告

「影壇大哥大」洪金寶的長子、現年51歲的洪天明與2006年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」周家蔚（42歲）結婚14年，育有長子洪大仁（TJ）及幼子洪竟琋（JT），一家四口生活美滿。大仔洪大仁已13歲踏入青春期，愈大愈靚仔，獲網民大讚其顏值超越父親，更帶有「韓系Oppa」氣質。不過，細仔洪竟琋最近就率先跑出接拍廣告，更孖住契媽佘詩曼（阿佘）一同出鏡，展現演藝潛質。

洪金寶視兩粒孫為「金叵羅」。（小紅書圖片）

洪金寶孖兩個孫跳舞，個樣好精靈。（IG@tinming7471）

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洪天明一家四口曾一起亮相節目。（節目截圖）

父子檔拍住上！（小紅書截圖）

洪天明同細仔。（IG圖片）

阿佘晒「小王子」合照 JT首個廣告初體驗

日前佘詩曼在IG分享與JT的合照，留言表示：「同我其中一個小王子拍廣告❣️」。相中阿佘從後攬住契仔JT，兩人都笑容滿面，快將11歲的JT外貌被指與爸爸洪天明極之神似，如同「倒模」一樣。

佘詩曼同「小王子」JT合作拍廣告。（IG@charmaine_sheh）

周家蔚不反對兒子入行：最緊要自己鍾意

周家蔚接受《香港01》訪問時透露這是JT首個拍攝的廣告，她以短訊回覆：「係佢第一個廣告。佢都鍾意拍攝嘅。」被問到會否贊成兩名兒子傳承爺爺洪金寶及爸爸洪天明的演藝路，周家蔚表示採取開放態度：「最緊要佢自己鍾意，開心就得。」

其實TJ與JT早有演出及武術經驗。周家蔚透露現時一家已移居內地生活，目的是推動武術文化傳承：「其實我哋搬過嚟深圳就係做呢樣嘢。騰訊開咗一間新學校，我哋以洪家班電影武術同學校合作，希望可以傳承。」 她提到新年時候，兩子亦有參與拍攝洪家班電影武術的短片，與其他小朋友一起體驗影視武術的拍攝過程，JT 與哥哥十分開心。

一家四口幸福美滿。（IG@janetchowkawa）

洪天仁古裝扮相，舞劍有板有眼。（小紅書@明灣）

洪道琋與哥哥一起參與拍攝洪家班電影武術的短片。（小紅書@明灣）

洪金寶創立「洪大哥電影武術項目」。（小紅書@明灣）

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洪金寶創立「洪大哥電影武術項目」

由爺爺洪金寶創立的「洪大哥電影武術項目」，已於2026年2月在廣東佛山正式舉行開機儀式。該項目由洪金寶親自領軍，並由洪天明、洪天祥及洪天照三兄弟協助。目前項目已進駐位於深圳的明灣學校，讓學生在真實創作環境中感受武術與影視藝術的融合。作為「星三代」的TJ和JT，在爺爺與父母的薰陶下，亦有望成為洪家班傳奇延續的新希望。

「洪大哥電影武術項目」已於2026年2月在廣東佛山正式舉行開機儀式。（小紅書@明灣）

洪金寶係創辦人。（小紅書@明灣）

洪金寶係創辦人。（小紅書@明灣）