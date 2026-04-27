廖慧儀首獻唱緊張到腳震　聞陳奐仁爆有心機女：我冇睇到呢個post

無綫（TVB）全新節目《魔音女團》即將播出，練習生之一的廖慧儀（Jessica）昨日（26日）首度在公眾場合公開獻唱，吸引了大批粉絲到場支持。一向給人自信滿滿的她，在接受《香港01》訪問時竟大爆自己初踏台板時「緊張到腳震」，更親自揭開了節目背後的地獄式特訓內幕。

廖慧儀大爆自己初踏台板時「緊張到腳震」。(胡凱欣 攝)

廖慧儀給自己表現僅及格

談到人生首次在公眾場合開金口，廖慧儀坦言心情極度緊張，僅給自己的台上表現打出剛及格的6分：「第一首係有啲腳震添啊緊張到，不過後尾我覺得第二首都還好嘅，因為熱咗身。咁我自己都準備咗好多日㗎啦，始終都係人生第一次，喺台上面、喺公眾場合做一個唱歌嘅表演，所以都真係幾緊張。」廖慧儀認為自己還有很多地方可以改善及還有很大的進步空間。

人生首次在公眾場合開金口，廖慧儀坦言心情極度緊張。(胡凱欣 攝)

廖慧儀認為自己還有很多地方可以改善及還有很大的進步空間。(胡凱欣 攝)

廖慧儀透露《魔音女團》訓練極度嚴格

為了《魔音女團》的演出，廖慧儀透露節目組安排了極度嚴格的訓練，不僅請來韓國排舞老師，更有陳潔靈（Miss Chan Chan）和陳奐仁（Hanjin）等星級歌唱老師助陣指導。她直言老師們的要求極高，絕不手軟，自己也有捱罵的經歷：「一聽到我哋做得唔好呢，即刻鬧！真係有嗰句講嗰句，我覺得係直接嘅，指出我哋嘅錯誤，其實咁樣係學習得最快嘅。」要在短短不到個半月的時間內極速練好唱歌和跳舞，過程絕對是壓力山大，但這也令她進步神速。

廖慧儀透露《魔音女團》訓練極度嚴格。(胡凱欣 攝)

廖慧儀直言老師們的要求極高，絕不手軟，自己也有捱罵的經歷。(胡凱欣 攝)

《魔音女團》中有「心機女」？

《魔音女團》齊集16位女生，被問到會否上演真實版「宮心計」時，廖慧儀即大派定心丸，表示大家私底下相處非常融洽，從未試過鬧交，平日最多只是互相開玩笑互窒。至於早前陳奐仁在小紅書拍片大爆團中有「心機女」，指其有「小動作」：「有啲女仔會耍手段，自己練定或者儲定一啲『絕招』，自己加啲小動作喺舞蹈。呢個係好諷刺，因為佢哋連原本排舞需要做嘅動作都未練好，但係為咗收埋啲絕招仔，就唔出現綵排，綵排時成日借尿遁、去化妝，總之收收埋埋直到上台。」廖慧儀對此則表示完全不知情：「睇嚟我掛住練歌，我都冇留意Hanjin個social media。咁呢個我唔清楚喎，我真係冇睇到呢個post。」

廖慧儀對「心機女」一事表示完全不知情。(胡凱欣 攝)

廖慧儀示大家私底下相處非常融洽。(胡凱欣 攝)

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