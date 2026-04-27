莎莎太子爺郭浩泉再添男丁　富貴老婆3年抱兩產後化靚妝影全家福

有「最美公益金主席」之稱的「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki），與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）結婚後造人神速。今日（27日）江鈺琪在社交平台報喜，宣布第二胎已經平安出世，成功三年抱兩再添一子，認真可喜可賀！

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金。（IG@kongyuki）

最美孕婦！（IG@kongyuki）

2023年11月江鈺琪公布首度懷孕喜訊。（IG@kongyuki）

貼溫馨合照報喜 藍色心心暗示再誕男丁

江鈺琪在社交平台上載了一張在醫院床上的溫馨家庭照，並簡單寫道：「Ashton Kwok 🩵🙏🏻」。相中可見，剛分娩完的江鈺琪明顯化了精緻美妝，精神奕奕、神采飛揚。她雙手緊緊抱住初生嬰兒，丈夫郭浩泉則在旁微微傾頭甜笑，畫面幸福滿瀉，不過大仔Aden未有現身醫院。

為了保護初生BB，江鈺琪特意用黑超emoji遮住BB的眼睛，但仍可見到小朋友五官精緻、頭髮相當濃密，與靚靚媽媽十分似樣。雖然她未有直接說明BB性別，但英文名Ashton加上藍色心心圖案，估計今胎同樣是B仔，三年內為郭家連添兩名男丁。

今年4月再添一子。（IG@kongyuki）

前年5月初誕下一子Aden。（IG@kongyuki）

一家三口度假。（IG@kongyuki）

門當戶對成佳話 住10億獨立屋盡顯氣派

江鈺琪與郭浩泉同樣出身豪門，絕對是門當戶對。兩人在2022年12月舉行盛大且奢華的婚禮，前年5月率先誕下大仔Aden，去年12月再宣布懷上第二胎，如今正式組成幸福的一家四口。

兩人的豪門生活一直備受關注。郭浩泉當年正是在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式；而早前江鈺琪亦在社交平台分享於該獨立屋戶外花園開Party的片段，曝光了巨型私人泳池，現場更請來樂隊演奏及準備了大量靚酒美食，氣派十足，盡顯豪門少奶的無憂生活。

「燈芯絨大王」千金江鈺琪嫁莎莎太子爺，身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）

結婚當日請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱。（IG@kongyuki）

2021年9月郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式。（IG@kongyuki）

郭浩泉跪地向江鈺琪求婚。（IG@kongyuki）

泳池。（IG截圖）