蔡思貝被捕獲靚生圖靚出新高度　蕾絲貼身小背心晒激凸上圍勁吸睛

前視后蔡思貝（Sisley）自奪得港姐亞軍入行以來話題不斷，一直處於輿論風口浪尖。由獲TVB力捧成為當家花旦，入行短短7年便登上視后寶座；到後來盛傳因各種原因被公司「雪藏」，雖然蔡思貝事後否認傳言，但近年曝光率明顯激跌，令其演藝事業陷入低潮。早前，她終於正式對外宣布離巢，結束與無綫13年賓主關係。回復「自由身」後的蔡思貝，積極參與不同活動發展自己不同面向。近日，有網民於西九文化區舉行的戶外活動中「野生捕獲」蔡思貝，並將當日拍攝的「零濾鏡」生圖上傳至社交平台，隨即引起網民熱議。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

蔡思貝被盛傳因各種原因遭TVB「雪藏」，雖然她事後否認傳言，但近年曝光率明顯激跌，令其演藝事業陷入低潮。（IG@sisleychoi）

蔡思貝早前正式宣布離巢，同TVB結束13年賓主關係。(IG@sisleychoi)

回復「自由身」後的蔡思貝，積極參與不同活動發展自己不同面向。(IG@sisleychoi)

生圖狀態大勇 清純氣息獲網民狂讚

網民在社交平台分享與蔡思貝的合照，大讚道：「蔡思貝好美」。照片中可見，蔡思貝當日打扮十分清爽簡約，僅穿上一件帶有蕾絲邊的白色小背心，凸顯出其玲瓏浮凸的好身材，再配上一把中分的長波浪捲髮，整個人散發出一股少女感，而且即使在沒有任何濾鏡修飾下，近距離觀察蔡思貝皮膚狀態，依然顯得細緻緊滑，狀態極佳。

蔡思貝日前出席活動被網民野生捕獲，她還親自揸機與網民自拍，毫無架子。（小紅書@Elissa的環遊記）

博主大讚蔡思貝真人好靚。（小紅書@Elissa的環遊記）

除了博主大讚蔡思貝真人很美外，不少網民看到照片後紛紛留言讚嘆：「貝貝好靚」、「天哪，好美好美」、「係比以前靚咗」；亦有感嘆感嘆：「期待她拍戲，可惜...」可見大家對蔡思貝的幕前演出還是相當期待。

蔡思貝外貌出眾，惟多年來屢陷負面新聞，包括曾捲入「學歷風波」，又被冠以「人肉發電機」稱號，更一度傳出介入王浩信及陳自瑤的婚姻，導致觀眾緣受挫。（IG@sisleychoi）

蔡思貝近年作風轉趨低調，早前被何廣沛笑指是「失蹤人口」（IG@sisleychoi）

蔡思貝之前在TVB在綜藝節目《與天地對話》中，坦承自己一直有容貌及身形焦慮。（《與天地對話》節目截圖）

蔡思貝之前在TVB在綜藝節目《與天地對話》中，坦承自己一直有容貌及身形焦慮。（《與天地對話》節目截圖）

曾深陷容貌焦慮 自覺不夠好

雖然貴為前港姐亞軍，但蔡思貝原來也曾有過容貌焦慮，她之前在TVB在綜藝節目《與天地對話》中，罕有地剖白內心世界，坦承自己一直有容貌及身形焦慮，蔡思貝當時表示：「我在鏡頭前，或者在電視上讓你們看到的我，當然是化好妝，弄好髮型，穿上好看的衣服，但私下的我，穿件tee、不化妝，就戴個帽子，我有時會擔心別人看到我這樣子，會不會對我印象不好呢？原來她那麼邋遢，她可是香港小姐呢，會有這些焦慮感出現。甚至去到有時連化妝弄髮型後，還是會有這樣的容貌、身形焦慮，覺得是不是少許瑕疵都不容許呢？一直在挑剔自己，覺得自己不夠好的感覺。」而隨著成長，現時的蔡思貝少了份焦慮，多了份自信，她更曾表示自己心目中的女神代表是張曼玉、舒淇和荷里活女星Anne Hathaway。