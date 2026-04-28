女神配對計劃｜郭珮文擇偶條件再加碼　月入十萬仲要「睇骨相」

現年24歲的郭珮文參選《2023年度香港小姐競選》而入行，雖然最終止步五強，但卻因身材突出而「一頭帶到尾」成為焦點。競選後，她火速出演《愛·回家之開心速遞》，更在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中飾演「黃宗澤下屬」胡嘉嘉，上位快過火箭！



郭珮文（Juliana）（ig截圖）

膺「最強Body」 加盟戀綜引網民爭相報名

入行多年，雖然有零星緋聞傳出，但郭珮文的感情依然無着落。多年來她都被封為「新任TVB最強Body」，可見她有多受男性歡迎。早前《女神配對計劃2》開拍，她亦順利成章成為了其中一員，不少網民全因見有郭珮文，都「舉手」表示想參加。

郭珮文（Juliana）天然呆。（ig截圖）

爆天然呆本色忘測愛情運

昨日（4月27日）她在Instagram分享一段訪問片，她直言感覺驚訝能參加《女神配對計劃2》，更言早就想參加第一季，她說：「希望可以識到真命天子。」她也表示得到家人支持：「佢哋好相信我嘅判斷能力，同埋以我為主。」被問到有沒有測今年愛情運，她坦言還未測過，又不自覺展現出她的天然呆：「咁我係咪要測一測？」

郭珮文（Juliana）話要睇骨，真係好特別。（ig截圖）

4大嚴苛擇偶條件曝光 自認迷信加碼要「睇骨相」

早前她提到4大擇偶條件：「希望對方月入十萬以上」、「鍾意Bad boy 型」、「身高178以上」和「有上進心」。片中她還提到要幫對方睇骨，「我都幾迷信，骨相要是是正正，眉骨高少少，鼻高少少，有下顎線，五官位置整體比例係唔錯嘅，咁樣。」

郭珮文擁有屈機S型身材。(IG@julianakpm)

由參選港姐至今，郭珮文的出眾身材一直都是焦點。（資料圖片）

郭珮文身材出眾。(IG圖片)

郭珮文回應整容傳聞。（陳順禎 攝）