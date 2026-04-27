呂頌賢首當監製領悟演員最幸福　當年拍《笑傲江湖》因一事感慚愧

現年60歲的呂頌賢，當年憑1996年無綫劇集《笑傲江湖》中飾演瀟灑不羈的「令狐沖」一角紅遍兩岸三地，更被網民封為「最帥令狐沖」。近年他主力在內地發展，事業發展不俗，惟去年中健康突然亮起紅燈，令一眾影迷極為憂心。

現年60歲的呂頌賢，當年憑1996年無綫劇集《笑傲江湖》中飾演瀟灑不羈的「令狐沖」一角紅遍兩岸三地，更被網民封為「最帥令狐沖」。（《笑傲江湖》劇集截圖）

呂頌賢去年驚傳病危，體重暴跌40磅。（微博圖片）

呂頌賢早前日亮相HOY節目，透露身體已百分之百康復。（官方提供圖片）

曾進ICU昏迷14日 太太麥景婷形容「死過翻生」

去年中，呂頌賢驚傳病重消息，情況一度危殆。有指他在兩個月內多次出入急症室，甚至一直陷入昏迷狀態，留醫ICU長達14日，體重暴跌40磅。其太太麥景婷也透露，那兩個月如同經歷「死過翻生」，連醫護人員都稱個案非常罕見和嚴重。經過一年時間休養後，呂頌賢早前接受HOY節目《娛樂頭條E-News Headline》專訪時，坦言身體機能已接近百分之百恢復，感覺猶如獲得第二次生命。最近他更為宣傳其首部擔任監製，由手遊改編的短劇《無名江湖第一季》接受訪談，當中還分享了當年拍《笑傲江湖》演「令狐沖」的點滴。

呂頌賢近日為自己首部擔任監製的短劇《無名江湖第一季》接受訪談。（小紅書@呂頌賢）

呂頌賢還分享了當年拍《笑傲江湖》演「令狐沖」的點滴。（小紅書@呂頌賢）

呂頌賢自爆當年拍《笑傲江湖》應該是他最「懶」的時候。（小紅書@呂頌賢）

自爆拍《笑傲江湖》最「懶」：從來不看劇本

在訪談中，呂頌賢身穿簡單白T恤配牛仔褲，身形雖然明顯比以往消瘦，但精神飽滿，談吐清晰且充滿熱誠，狀態相當不俗。呂頌賢被問到網民常說「令狐沖只有兩種，一種是呂頌賢，一種是其他人」，他謙虛地表示：「說起來有點慚愧，拍《笑傲江湖》的時候應該是我最『懶』的時候。」他直言當時是唯一一部「從來不看劇本」的戲，原因是自己太喜歡原著小說和「令狐沖」這個角色，在開拍前他再重新看過了一次小說，早已將自己完全投入到角色之中。「還有我們的監製添哥（李添勝），把小說改編得很好，所以我真的沒有下過什麼你們看不到的功夫。我只是很有信心、很安心的去生活在這個角色裡面。」

自爆當年連劇本都不看。（小紅書@呂頌賢）

甚至不用下什麼功夫，因為監製李添勝改編得很好。（小紅書@呂頌賢）

他只是生活在「令狐沖」這個角色裡面。（小紅書@呂頌賢）

感嘆「江湖」熱血不再 欲重塑90年代武俠精神

談到從演員轉型做監製，呂頌賢坦言壓力與責任大不相同。他感慨近幾年內地的影視作品大多走「飛仙」路線，缺乏真實的一個「江湖」感覺。他直言：「江湖就應該有一種俠義的精神，其實很多人還是很喜歡八、九十年代的一些武俠古裝片。」

呂頌賢感慨近幾年內地的影視作品大多走「飛仙」路線，缺乏真實的一個「江湖」感覺。（小紅書@呂頌賢）

呂頌賢稱問過很多人還是很喜歡八、九十年代那種武俠古裝片。（小紅書@呂頌賢）

呂頌賢表示這次擔任監製，就是希望透過《無名江湖》重組一個屬於我們自己的江湖情懷。（小紅書@呂頌賢）

轉戰幕後做監製 感悟演員最幸福

呂頌賢表示這次擔任監製，就是希望透過《無名江湖》讓大家找到昔日90年代那種俠義的江湖情懷。而能夠做成這件事，呂頌頌感謝很多好朋友支持，他直言：「因為這次是我第一次不做演員，做一個監製。以前當演員，最抓緊的就是拍的時間，就是『哎唷，拍完沒有啊？快點啊，到我沒有啊？』但這次當監製完全不一樣，最讓我抓狂的就是『啊！今天拍不完？不行啊，一定要拍完啊！』，每一分鐘，你都要解決一個不一樣的問題。可能上一秒說這個演員的檔期不行喔，然後下一分鐘就這個景不行喔，要過兩天才能到你們拍。」呂頌賢坦言經過這次監製經歷以後，發現「做演員還是最幸福的」。

網民見到呂頌賢精神奕奕，紛紛留言：「最喜歡你演的令狐沖無人超越」、「還是那麼帥」、「我心中的令狐沖就是你」、「好中意你演嘅令狐沖，與原著最貼合的令狐沖！」；可見呂頌賢版的「令狐沖」，至今在觀眾心目中仍是無可取替。

今次也是呂頌賢首次擔任監製。（小紅書@呂頌賢）

呂頌賢感謝一眾好朋友幫手。（小紅書@呂頌賢）

呂頌賢指當監製最讓他抓狂的是時間的掌控，和解決種種拍攝瑣事。（小紅書@呂頌賢）