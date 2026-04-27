IT狗2.0｜1-5集劇情+演員角色陣容｜時隔4年原班人馬強勢回歸

《IT狗2.0》第1-5集劇情劇透，由羅耀輝、林淑賢、簡君晉製作，簡君晉導演，李卓風、唐翠萍編審，胡天朗、譚善揚、李嘉盈編劇，由凌文龍、陳漢娜、楊樂文、岑珈其等主演的一套電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。《IT狗2.0》於4月27日起，於ViuTV 99台播放，逢星期一至五晚上9時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《IT狗2.0》故事延續paypayduck在初創界的熱血傳奇。（ig@viutv）

《IT狗2.0》第1-5分集劇情

《IT狗2.0》第一集 (4/27)：重啟 Reboot

相隔四載，阿信率領Bornhub原班人馬再次現身。雖然PayPayDuck表面看似發展順遂，實則隱藏著不少危機。曾經被譽為「香港希望」的阿信，如今形象崩壞被冠以「信狗」惡名；他甚至在參與Ted Talk演講分享成功案例時，意外遭遇血光之災。

禍不單行，Kenneth（岑珈其 飾）在策劃Bornhub裝修時誤觸工程規例，事件曝光後引發社會各界猛烈聲討，令PayPayDuck一眾成員陷入被追討法律責任及被迫搬遷的困境。正值團隊步向絕路時，身份神秘的金主Mr. Mark突然介入戰局。

IT狗2.0劇情（公關提供）

《IT狗2.0》第二集 (4/28)：空降 Parachute

隨著Mark先生的夥伴Lisa華麗登場，她以積極正面的姿態引領PayPayDuck眾人進駐全新的Bornhub 2.0，更提倡以「New Age」心靈療法為大家洗滌靈魂。怎料眾人在經歷所謂的「創傷療癒」後，性格竟產生巨大轉變。始終保持清醒的蒙玲（陳漢娜 飾）察覺Lisa 舉動甚為可疑，遂私下聯同Never展開秘密調查，誓要戳穿對方的陰謀。

同時，PayPayEgg迎來了新任CEO Cindy（張錦霞 飾）坐鎮。在公司首場大型會議上，Cindy隨即針對Marcus（邱士縉 飾）等前朝核心老臣子展開猛烈攻勢，這場火藥味十足的史詩級派系鬥爭，自此正式揭開序幕。

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《IT狗2.0》第三集 (4/29)：代幣 Token

阿信致力於開拓Web3的市場版圖，正盤算著招攬現時炙手可熱的歌手出任代言，並計劃於元宇宙西洋菜街舉辦虛擬busking活動。豈料這項大計卻遭到Marcus與Timothee（幸卓輝 飾）的強勢阻擊，雙方為爭奪合作人選而陷入激戰。原來在Cindy的主導下，PayPayEgg亦正同步推行企業年輕化改革，導致兩間公司在科技市場上再度正面對壘。

與此同時，Tony（楊樂文 飾）與Kenneth亦蠢蠢欲動，渴望為PayPayDuck拓展全新的 crypto業務，於是主動聯絡Jerpex的負責人Coin少商談合作大計。怎料在接洽過程中，二人開始懷疑自己誤墮一場精心佈局的世紀騙局，更在過程中意外重遇了一位神隱多時、久未露面的「宿敵仇人」。

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《IT狗2.0》第四集 (4/30)：社群 Community

就在PayPayDuck運作之際，國際刑警竟然突然殺上門，指出有跨國犯罪組織正藉由該平台暗中進行生化武器的地下交易。這突如其來的消息令阿信如夢初醒，赫然發現原本純潔的平台環境早已變得烏煙瘴氣。這讓他陷入了極大的心理掙扎：若果選擇落實嚴格監管，便會違背當初追求自由開放的創立初衷；但若袖手旁觀，又難以平息廣大用戶社群的強烈不滿。

同一時間，Kenneth盤算著要侵吞Jerpex的現成研發成果，因此亟需讓 Tony 重新尋回往日的「吹水」本領。由於眼見Tony往日的意氣風發消失殆盡，Kenneth索性帶他潛入由黃金開（林家熙 飾）所引薦的神秘團體「大台教」，希望能透過該組織的洗禮令Tony徹底重拾自信。同時，女B（余逸思 飾）經由交友軟體結識了擔任中學IT教職的Kelvin（梁仲恆 飾）。豈料男B（陳湛文 飾）卻在因緣際會下無故介入其中，令原本單純的約會演變成一段關係撲朔迷離且耐人尋味的三人行糾葛。

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《IT狗2.0》第五集 (5/1)

Kenneth決定投身面試行列，爭奪數據港項目總監的寶座。出乎意料地，面試委員會的席位中竟坐著他的前度女友娟娟（練美娟 飾）。面對娟娟連番惡意針對與刁難，Kenneth為了前途唯有選擇忍氣吞聲、卑躬屈膝地應對，卻渾然不知這份軟弱已為將來的危機埋下伏線。

另一方面，阿信與蒙玲透過精密分析，查出AI George的數據庫曾被Moby滲透並惡意污染。兩人聯手修復漏洞後，更讓系統實力大幅躍升。就在形勢稍為好轉之際，「綿登」的神祕創辦人綿住尼突然現身，並於公開場合大肆聲討PayPayDuck企圖獨霸網上論壇市場。他更誓言要動員全港的programmer向PayPayDuck發動全面進攻。阿信試圖與綿住尼透過溝通談判解決紛爭，卻沒想到等待他的，竟是另一場更為駭人的恐怖勒索。

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《IT狗2.0》演員

凌文龍 飾 葉念信（阿信）

凌文龍 飾 葉念信（阿信）（Facebook@Viu TV）

陳漢娜 飾 蒙玲

陳漢娜 飾 蒙玲（Facebook@Viu TV）

楊樂文 飾 Tony

楊樂文 飾 Tony（Facebook@Viu TV）

岑珈其 飾 Kenneth

岑珈其 飾 Kenneth （Facebook@Viu TV）

陳湛文 飾 男B

陳湛文 飾 男B（Facebook@Viu TV）

余逸思 飾 女B