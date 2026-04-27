古天樂自爆有潔癖　離開酒店房間前一定做呢件事

古天樂今日（27/4）現身中環出席活動。一向生活低調的他，在受訪時難得分享了個人的生活怪癖與家庭近況，展現出鐵漢柔情與極度自律的一面。



古天樂透露旅行日子長會自備枕頭。（吳子生攝）

酒店住宿要求多自備枕頭

古天樂接受《香港01》訪問中透露，自己對外宿酒店有一套嚴格的「個人標準」。他坦言如果出外拍戲時間較長如三、四個月，一定會自備枕頭，主要原因除了舒適度外，更多是出於對「衛生」的考量：「因為本身我有鼻敏感，所以對床鋪枕頭都比較着緊，會特別注意衛生多啲。」

除了自備床上用品，古天樂更自爆患有輕微「潔癖」。他表示自己是一個非常整潔的人：「我每次離開酒店房之前，我都會親手將張床摺好、收拾乾淨先至會出門。」

古天樂透露旅行日子長會自備枕頭。（吳子生攝）

不擔心被偷拍

被問到現時不少旅客入住酒店會擔心有隱藏鏡頭，古天樂則展現出幽默本色。他笑稱自己並不擔心：「我冇乜特別要 check嘅，我真係冇，如果你真係偷錄我，我可以成日坐喺間房都唔出聲，甚至唔郁都得咁，你冇咩好拍，除非你真係拍廁所咁就冇嘢講啦，咁所以我又唔係好擔心呢樣嘢。」

十年真正旅行 被母親投訴「不滿」

談到私人假期，古天樂坦言過去十年幾乎沒有給自己安排過真正的私人旅行。雖然曾被母親投訴為何不帶她去旅行，但他解釋這背後全是出於對父親的關愛。

憂父親年事已高 寧願放棄遠行

古仔表示：「因為我阿爸年事已高，我都比較擔心去到好遠嗰啲地方，如果突然間萬一有咩事，你唔知點樣搵醫生嗰啲，又唔知點安排嗰啲，所以就比較少因為父親年事已高，其實近呢十年都係咁，都只係自己做嘢先會飛。其實我阿媽都有投訴過想話去旅行，始終我爸年紀都大，所以要再三考慮，唯有唔好去太遠。」

古天樂透露近十年未有安排父母去旅行。（吳子生攝）