視帝黃宗澤疑牙齦萎縮登熱搜　牙根暴露被口腔狀況拖垮顏值惹擔憂

現年45歲的TVB應屆視帝黃宗澤（Bosco），正值演藝事業巔峰，內地香港人氣極高，吸金吸到手軟。人紅自然成為外界焦點，近日黃宗澤一組出席公開活動的照片在網上被瘋傳，雖然靚仔樣及Fit爆身材依然在線，但有眼利的網民發現其口腔健康似乎出現了問題，更令「黃宗澤牙齦萎縮」登上微博熱搜。

黃宗澤正值演藝事業巔峰，內地香港人氣極高，吸金吸到手軟。（小紅書）

「黃宗澤牙齦萎縮」登上微博熱搜。（小紅書）

黃宗澤疑似出現牙齦萎縮？

在社交平台流出的照片及片段中，戴上太陽眼鏡的黃宗澤身穿螢光黃色運動上衣，似乎是出席上月舉行馬拉松活動時所拍下的。在訪問中靜態表情下，黃宗澤雖然沒有化妝，但五官輪廓深邃帥氣依然，鋼條身形亦Fit爆，毫無中年發福的跡象。不過當鏡頭拉近，黃宗澤開口說話及露齒笑時，網民驚訝發現牙縫黑黑，牙根外露，牙縫也變得闊，牙齦似乎有萎縮的跡象，令大批粉絲擔憂其口腔健康會拖垮其顏值。

黃宗澤開口說話及露齒笑時，網民驚訝發現牙縫黑黑。（小紅書/@星娱乐Online）

有網民指黃宗澤牙齦似乎有萎縮的跡象。（小紅書/@星娱乐Online）

粉絲擔憂黃宗澤口腔狀況會影響顏值。（小紅書/@星娱乐Online）

粉絲當有口腔狀況拖垮顏值

有大批粉絲看到片段後，都表示牙齦萎縮不能逆轉，對於黃宗澤的狀況都感到非常擔憂：「為什麼牙齒縫隙黑黑的」、「他牙一直不太好 以前剛出道還是亂牙」、「感覺牙根都漏出來了 趕緊去查查牙周 牙掉光了可真要命！！！」、「神顏硬生生被口腔狀態拖垮了」、「口腔狀態會拉低整體氣質」、「真的太紮心了！不注重護理牙齦，再好的底子也扛不住」、「看到熱搜進來，原來不止我一個人注意到變化」。不過有網民指，如果好好保養的話依然能帥回以前，亦有人指可能大眾看得太多藝人戴牙套，看不慣自然生長的牙齒。

有大批粉絲看到片段後，都表示牙齦萎縮不能逆轉，對於黃宗澤的狀況都感到非常擔憂。（微博）