鍾澍佳成佘詩曼最強後盾助TVB轉虧為盈　身家暴漲住億元獨立屋

香港著名監製鍾澍佳近年動作頻頻，成為TVB 77工作室總監後，再獲TVB升職，最新職位是電視廣播有限公司副總裁（戲劇合拍），可見其地位舉足輕重。鍾澍佳近年積極推動港劇創新與合拍劇發展，當中包括大熱劇集《新聞女王》系列、醫療題材新作《巨塔之後》以及法律劇《正義女神》，吸引不少新舊演員自薦參演，成為業界神話。TVB四屆視后、現年50歲的佘詩曼（阿佘），主演的《新聞女王》系列以及《正義女神》，收視口碑俱佳，令她人氣再次爆升，接Job接到手軟。阿佘事業再起飛，可說是全靠背後有鍾澍佳這個「金牌監製」成為她最強的後盾。

佘詩曼再創事業高峰。(資料圖片)

鍾澍佳近年地位急升。（微博圖片）

助TVB轉虧為盈家住1億豪宅

近年由鍾澍佳擔任監製的劇集均叫好叫座，更成功令蝕錢蝕了七年的TVB，於去年轉虧為盈，淨賺5千萬港元，他當然備受重用，成為TVB的超級大紅人，人工更是幾何級數跳升。鍾澍佳收入大增，他現時除了手戴一錶難求的熱炒名錶Rolex Daytona ，出入駕駛英國頂級名車Bentley之外，更家住1億元的臨海獨立屋。據悉前年3月，鍾澍佳與他老婆聯名持有的大埔比華利山別墅，以1,828萬元沽出後，隨即豪擲1億元購入馬鞍山的臨海獨立屋泓碧新宅。這間獨立屋的實用面積連花園、天台及平台，合共約6千呎，鍾澍佳一家五口居住綽綽有餘。

馬鞍山泓碧。

鍾澍佳絕對係《新聞女王》靈魂人物。

TVB劇集《新聞女王》播出後引起全城不少熱話，更贏盡收視及口碑。(微博@佳佳導演)

《2024微博視界大會》於北京舉行，佘詩曼與鍾澍佳宣傳《新聞女王２》。（微博圖片）