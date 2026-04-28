蔡卓妍結婚｜非夢幻型女生不在乎婚禮　不求轟烈愛情：平淡也挺好

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）於2023年8月宣布與百億麻雀館太子爺石恆聰分手，正式結束6年情後，雖然一度傳出她與前度復合，但今年初蔡卓妍就親口認戀年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）。熱戀中的蔡卓妍今日在無預警之下突然在社交平台宣布嫁給Elvis，她發文寫道：「恭喜我嫁你／恭喜你娶我／以後請多多指教 @elvischunyinlam ／多謝大家嘅祝福」，相中兩人身穿結婚禮服，一起曬出無名指上的結婚對戒，流露一臉幸福之情。

大量藝人恭喜。（IG@蔡卓妍）

蔡卓妍毫無預警宣布嫁給健身教練林俊賢。（IG@蔡卓妍）

蔡卓妍毫無預警宣布嫁給健身教練林俊賢。（IG@蔡卓妍）

認為有沒有辦婚禮不重要

阿Sa曾於2022年參加內地戀愛類綜藝節目《遲到的戀人》分享了她的愛情觀，當時她更拋出金句深受網友歡迎。節目中提到對於離過婚的男女來說，他們大多都不想再舉行婚禮，只想低調完婚，因為他們認為結婚是屬於兩個人的，而不是要給任何人證明，而離過婚的阿Sa亦認同這個想法，認為有沒有辦婚禮不重要。阿Sa表示：「其實我都無所謂，我是有沒有婚禮無所謂，那個婚禮是以甚麼的方式也無所謂。我現在的想法是我找到一個我很喜歡的人，很合適的人，而我現在就算沒有婚禮，我跟這個人一起我也很開心。」

阿Sa在節目中大談愛情觀。（影片截圖）

與男友吵架要解決問題才是重點

而阿Sa亦談到身邊有許多女生是夢幻型的，她們對於愛情的想法是好像一些言情小說的情節般，但往往都是事願與違，她自己始終覺得平淡最好：「兩個人很愛對方，然後平平淡淡其實也挺好，我覺得會比做那樣（夢幻）的東西更好。」看來阿Sa是一位實務型的女生。另外，討論到男女之間吵架的問題時，好多時候女生只要收到「包包」就能治百病，但對於阿Sa來說先解決問題再送包才是最好的。她說：「我覺得他有這樣的心思，這樣的心意，我還是會覺得開心的。但是我們的問題解決了嗎？才是重點，如果我們的問題解決了，然後你再送一個包給我，哄我，那我就會覺得很開心。」

阿Sa曾經想生8個小孩 。（影片截圖）