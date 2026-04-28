蔡卓妍身家過億擁5物業　林俊賢早搬入女方家同居試婚

43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）無預警宣布閃嫁細10歲的星級健身教練男友林俊賢（Elvis）。阿Sa組Twins出道，入行逾廿年吸金力驚人，早就被公認為娛樂圈的「小富婆」，有指她名下持有多個豪宅物業，身家早已過億。

雖然外界難免會將兩人的身家作比較，但據悉Elvis作為星級教練兼健身中心創辦人，事業發展相當不錯，不過Elvis背景絕不失禮，作為中環星級健身教練Elvis，據指他的課堂時薪高達2,000港元，月入近10萬元；而且他熱愛運動，放工後仍會去進修網球，非常上進。二人結婚前，曾報導指他們已展開同居試婚生活，為爭取時間見面，愛得相當癡纏，阿Sa顯然無懼這段財力差距，火速閃婚，以行動證明真愛至上。

蔡卓妍（阿Sa）係出名嘅圈中小富婆。（IG@choisaaaa）

阿Sa與星級健身Elvis修成正果。（IG@choisaaaa）

阿Sa早帶男友同一班好朋友相聚。（IG圖片）

名下至少5物業交媽媽打理

出道即爆紅的阿Sa多年來投資有道，買磚頭保值是她的理財首選。據悉，她名下擁有至少5個物業，當中包括紅山半島、海濱南岸、跑馬地慧莉苑及玫林別墅等知名豪宅。阿Sa將所有收租事務全權交由媽媽打理，單靠每月的租金回報，已經有約20萬的豐厚進帳，財力相當驚人。

Twins入行逾廿載，兩位身家都好豐厚。（IG@choisaaaa）

Twins入行逾廿載，兩位身家都好豐厚。（微博圖片）

阿Sa投資有道。（IG@choisaaaa）

昔日跑馬地「愛巢」6萬元租出

在眾多投資物業中，位於跑馬地的慧莉苑頂層複式戶，曾是她與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」。去年9月，該單位新近以每月6萬元連車位租出，較兩年前的舊租金貴4,000元，升幅約7.1%。據了解，該單位屬屋苑面積最大的單位之一，實用面積達1,184平方呎，屬3房連工人房間隔，另設私人天台並坐擁馬場靚景。單位原先叫租6.2萬元，最終微減至6萬元租出，呎租達50.7元，料創該屋苑近3年新高。

阿Sa同陳偉霆拍拖時仍是女尊男卑，阿Sa去年將舊愛巢放租。

圈中小富婆！（IG@choisaaaa）

景觀開揚。（IG@choisaaaa）

景觀開揚。（IG@choisaaaa）

前年超強颱風蘇拉襲港，阿Sa家中嚴重漏水。（IG截圖）

去年再遇超強颱風，阿Sa早有準備，但似乎又搬新屋。（IG截圖）