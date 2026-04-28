陳自瑤海灘自拍淡妝飄少女味　邪惡角度竟變排骨胸網民心痛捱到瘦

現年44歲陳自瑤 (Yoyo) 一向樣靚身材正，即使成為人妻人母後，她亦從未有走樣，無論樣貌身材都依然Keep得好好，絕無半點師奶味，她是圈中凍齡女神之一，憑外表根本看不出她的真實年紀。陳自瑤亦不時會於社交網分享她的生活點滴，更新近況，上載靚相和短片，讓大家看到她靚靚的一面。日前她就於IG分享了她的在海灘上拍攝的短片，大曬淡妝靚樣。

陳自瑤豐滿的上圍。(ig@chenchiyiu)

陳自瑤個S形線條。(ig@chenchiyiu)

邪惡角度竟變排骨胸

陳自瑤留言寫道：「Just Breathe 🌊🌊 Have a nice Sunday」。片中陳自瑤舉機自拍，化了淡妝的她紮起了頭髮，側邊插着一朵花，相當靚女且散發出陣陣少女氣息。她身穿黑色背心襯粉藍色外套，簡約清新，很適合去海灘的打扮。然而網民的焦點卻落在陳自瑤的身材之上，她高炒角度自拍正常拍出來會是一個邪惡角度的視覺效果，可是她這個高炒自拍卻拍自己原本應該很豐滿的身材，拍成了平胸了，甚至隱約見到胸骨，有些排骨胸的感覺。網民都驚訝身社豐胸代言人的陳自瑤上圍竟然大跌watt，與她去年拍攝的豐胸廣告相距甚遠，變得完全沒有睇頭，擔心她是否近期工作太忙捱瘦了，心痛她瘦到連胸都縮水了。

陳自瑤海灘自拍。(陳自瑤ig)

陳自瑤海灘自拍。(陳自瑤ig)

陳自瑤好靚呀。(陳自瑤ig)

陳自瑤胸部平成一線。(陳自瑤ig)

陳自瑤胸部平成一線。(陳自瑤ig)

陳自瑤身材超好。(ig圖片)

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)