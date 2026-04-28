43歲蔡卓妍恨做媽媽儲存20粒卵子　隨時雙喜臨門夢想：生夠8個

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）無預警宣布與比她年輕10歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）結為夫婦，姐弟戀正式修成正果。好姊妹鍾欣潼（阿嬌）送上祝福之餘，更開口催促兩人「快啲生個BB」。其實一向熱愛小朋友的阿Sa，早年已為生育做足長遠部署，曾兩度進行雪卵療程，如今正式成為合法夫妻，隨時迎來雙喜臨門！

恭喜！（ig@choisaaaa）

阿Sa與比她年輕10歲的星級健身教練林俊賢（Elvis）結為夫婦，姐弟戀正式修成正果。（ig@choisaaaa）

捱針兩度雪20粒卵子

阿Sa早有心理準備要做媽媽，早在2019年，當時36歲的她已決定進行雪卵療程。為了維持卵子質素，她積極服用保健品及堅持每日運動，最終於2020年先後順利進行了兩次雪卵手術，合共成功抽取並儲存了20粒卵子。當時阿Sa親自解構抽兩次卵的原因，表示是為了作雙重保險：「抽兩次是為了保障將來，因為解凍後存活率大約只有七成，所以雪多一點比較穩陣。現在趁年輕儲下來，質素會比較合格。」

一直恨有小朋友。（ig@choisaaaa）

兩度捱針雪卵。（ig@choisaaaa）

恨做媽媽冀10年內圓夢

為了這批珍貴的卵子，阿Sa付出了不少代價。她曾連續10日忍痛注射荷爾蒙針，期間更要滴酒不沾，導致肚脹及痠痛，腰部一度粗了一個圈，需要閉關休養待身體恢復窈窕才復工。

不過，阿Sa從小就渴望當媽媽，曾在內地節目《遲到的戀人》中真情流露，自爆童年時曾對媽媽說過「要生8個」。她也曾為這批卵子定下期限：「希望10年內可以用到，因為50歲生又太老了。」值得留意的是，根據香港法例，雖然單身女士可以雪卵，但若要解凍並使用卵子進行體外受精（IVF），女方必須是已婚及不育，否則卵子冷凍後是不能使用。

希望十年內生bb。（微博@蔡卓妍）

童年時已想生8個。（微博@蔡卓妍）