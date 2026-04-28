東張西望｜環保袋賊偷嘢當場被撞見　曾錦燊街頭上演追逐戰仲被推

TVB節目《東張西望》今日（28日）一集講到深水埗一間舊物店被「環保袋大盜」連續「光顧」，張先生「報東張」表示沒想到「環保袋大盜」會連續來偷兩天東西，一般賊人都是偷店外的東西，而「環保袋大盜」則選擇了店內一些比較貴重的舊版專輯來偷。張先生表示：「嗰日發現個櫃少咗成疊CD，跟住先翻睇video，先發現佢連續兩次嚟呢度偷嘢。」張先生指「環保袋大盜」手法絕熟，趁張先生轉眼間就把東西放在環保袋中，極度快速。但最令張先生沒想到的是，「環保袋大盜」在第二天又來到店舖中偷東西，今次他帶了小一點的環保袋，雖然張先生今次看守著他，但仍然被他偷了一堆專輯，粗略估計短短16小時就已經損失5位數字。

深水埗一間舊物店被「環保袋大盜」連續「光顧」。(節目截圖)

張先生「報東張」表示沒想到「環保袋大盜」會連續來偷兩天東西。(節目截圖)

張先生指「環保袋大盜」手法絕熟，趁張先生轉眼間就把東西放在環保袋中，極度快速。(節目截圖)

雖然張先生今次看守著他，但仍然被他偷了一堆專輯，粗略估計短短16小時就已經損失5位數字。(節目截圖)

「環保袋大盜」出現即展開追逐戰

在「東張男神」曾錦燊與張先生進行訪問的期間，「環保袋大盜」突然出現，於是節目組飛奔去訪問「環保袋大盜」，問他為什麼要偷東西。曾錦燊向「環保袋大盜」表示已經不是第一次及已經拍到，他則邊跑邊回答：「冇啊，冇啊！」跑到後巷時，「環保袋大盜」想向曾錦燊動手，最終他還是收手繼續跑。曾錦燊繼續追問「環保袋大盜」，並在大街上演了一場追逐戰，最後「環保袋大盜」跑了幾條街後，還是向曾錦燊伸出「魔爪」，一手推開曾錦燊，「環保袋大盜」便跑了上一幢唐樓後就消失了。

節目組飛奔去訪問「環保袋大盜」，問他為什麼要偷東西。(節目截圖)

「環保袋大盜」表示自己沒有偷東西。(節目截圖)

「環保袋大盜」與曾錦燊在街上展開追逐戰。(節目截圖)

「環保袋大盜」想向曾錦燊動手，最終他還是收手繼續跑。(節目截圖)

曾錦燊邊跑邊問他為何要偷東西。(節目截圖)