穿Prada的惡魔2｜林盛斌兩女兒出席首映 大擺可愛pose

撰文：吳子生
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電影《穿Prada的惡魔2》今晚舉行明星首映禮，吸引了不少藝人前來觀賞，有伍允龍、李炘頤等，而林盛斌兩位千金林霏兒、林熹兒亦有來到今晚首映禮，二人更大方給傳媒拍照，更大擺可愛pose。

林盛斌 (Bob)
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