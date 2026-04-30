吳彥祖愛妻Lisa S.進駐小紅書宣布重返時尚圈：很多事情變不一樣

現年51歲的吳彥祖 (Daniel) 是一代男神，少年時代的他更是顏值逆天得足以迷倒全城女生，絕對可以用頂級神顏來形容。他自從參演了第一套電影《美少年之戀》之後便一炮而紅，亦奠定了他的男神地位。吳彥祖與混血名模Lisa S.於2010年結婚至今16年依然十分恩愛，他曾不止一次在IG出post公開向太太發表愛的宣言，非常之sweet。Lisa於2013年為吳彥祖誕下寶貝女兒Raven，一家三口生活幸福。

吳彥祖和太太Lisa S. 20多年前的第一張合照。（Instagram@thatdanielwu）

在Lisa S.面前男神也變成一個小男孩般開心。(thelisa_s@IG)

打扮樸素現身

Lisa自從與吳彥祖結婚後便定居美國專注家庭生活，主力在家照顧老公及女兒，相夫教女的她不惜放下了她的模特兒事業，鮮有公開露面。昨日，Lisa就於小紅書上載了她的首條短片，宣布自己正式進駐該平台。Lisa寫道：「Long time no see everyone!! 嗨薯友們～我是Lisa S，好久不見！」片中可見Lisa化了淡妝，身穿炭灰色長袖上衣現黑色長褲，打扮樸素坐在家中的梳化上，以英語跟大家打招呼。

Lisa S.進駐小紅書。(小紅書)

Lisa S.打扮樸素。(小紅書)

宣布重返時尚界

Lisa表示：「不知道你們還記不記得我，我是Lisa S. ，我非常高興再次與大家見面，很多年前，我們暫時離開中國，回到美國，照顧我們的家人，承擔起家庭的責任，撫養照顧我們的女兒，練習馬術，支持我老公。如今我覺得是時候重返時尚界了，作為我這個年紀的女性，很多事情都變得很不一樣，這會是一段旅程。我非常高興你們能和我一起踏上這段旅程，關注我，如果你想追隨我的旅程，這會很有趣，而且會很有範兒，謝謝你們。」宣布重新投入大眾視野，繼續她的時尚工作。

Lisa宣布重返時尚界。(小紅書)

Lisa習馬術多年。(小紅書)

Lisa一家三口。(小紅書)

Lisa與老公吳彥祖及女兒。(小紅書)

Lisa曾是名模。(小紅書)

Lisa S.於社交媒體分享一系列模特兒Comcard，一律以新近拍攝作品上陣，宣布回歸名模行列！（Lisa S. IG圖片）