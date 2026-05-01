葉念琛邀兩代女神談入戲太深　陳曉華唔識抽離陳煒曾愛上歐錦棠？

葉念琛於《Meaningful》頻道主持的愛情節目《越問越雙琛》，最新一集邀得《正義女神》中飾演飾演資深大律師高淑樺的陳煒，與陳曉華擔任嘉賓，主題直搗演員核心問題——「入戲太深，會否很容易不能自拔？」

兩位入行年份相差超過二十年的女主角，罕有地公開自己的「入戲」與「抽離」，由陳曉華首次感受到投入的《美麗戰場》，到令她幾乎精神崩潰的《異空感應》；由陳煒第一部完全唔知自己做緊乜的《雪花神劍》，到她人生中最入戲、甚至愛上對手的《廣東十虎》，全程毫無保留。

陳曉華同陳煒接受葉念琛節目訪問。

陳曉華同陳煒接受葉念琛節目訪問。

陳曉華曾被行內人當面奚落：做嚟做去都係咁

陳曉華以一個極之「陳曉華」的方式去形容演戲的投入過程：拍拖。她坦言自己第一部劇《迷網》時，連錄影廠的太陽是燈光都不知道，凌晨三時問對手楊明「點解太陽仲未落山」，完全處於迷惘狀態。直至拍攝葉念琛執導的《美麗戰場》，她才第一次真正感受到投入「我唔覺得自己好投入，我只係覺得我明林小美諗緊咩，我知道佢死嘅時候係咩感受。」

陳曉華在節目中自爆一段藏了很久的「陰影回憶」。她透露拍攝初期，曾有一位行內人當面冷冷拋下一句：「得啦！做嚟做去都係咁！」她形容當下腦袋一片空白，強忍淚水，最後躲進洗手間痛哭。葉念琛隨即追問是幕前還是幕後人員，陳曉華沒有開名，只說「唔係幕後、唔係幕前……路過，唔認識」，留下一大個問號。她坦言至今仍記得那句說話，但已學識「聽唔到就算」，不再讓別人的批評動搖自己。

陳曉華曾遭行內人當面奚落：「做嚟做去都係咁。

陳曉華曾試過唔識抽離角色。

陳曉華第一套拍攝劇集《迷網》。（劇照）

拍《異空感應》難抽離角色 見垃圾堆想衝上去

真正令陳曉華「出事」的，是《異空感應》。她透露拍完該劇後，整整一個月走不出角色。「因為嗰套戲我要做一個逃犯，要瞓坑渠、瞓喺垃圾嘅地方。到我拍完，返到垃圾堆嘅地方，好想去啲垃圾堆，你當自己係垃圾，太光鮮亮麗，我嘅人生突然——點解會咁？我唔習慣。」後來她自創一套「開門關門」方法，為每個角色在腦內建立一個獨立空間，煞科後鎖上門。「陳曉華都拎得起、放得低，冇角色係攞得起放唔低嘅。」

陳曉華表示拍《異空感應》難抽離角色。（劇照）

陳曉華表示拍《異空感應》難抽離角色。（劇照）

陳曉華曾因拍攝《異空感應》代入太深。（劇照）

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陳煒太投入角色愛上歐錦棠？

相比陳曉華的「感性失控」，陳煒的入戲經歷更帶有一種幽默的清醒。她憶述拍攝《英雄之廣東十虎》時，徹底愛上歐錦棠飾演的角色「黃澄可」。「一個小子慢慢演變成一個英雄，你慢慢見到佢嘅成長，嗰種傾慕與日俱增。」她強調自己愛的不是歐錦棠，而是黃澄可，劇集煞科後宣傳期間，適逢歐錦棠生日，她竟然親手將一頂帽繡上「黃澄可」三個字送給他。「佢那時鏟光頭髮，梳清朝辮子，一著咗嗰件衫，就係我愛嘅人。」那後來呢？「後來佢留返頭髮，著返正常衫，就冇感覺喇。」

陳煒有豐富演出經驗。

抽離角色有一套辨法。

陳煒自爆曾「愛上」歐錦棠，即是歐錦棠戲中角色「黃澄可」。（劇照《英雄之廣東十虎》）

劇集煞科後宣傳期間，適逢歐錦棠生日，陳煒竟然親手將一頂帽繡上「黃澄可」三個字送給他。（劇照《英雄之廣東十虎》）

拍《美麗傳說2》入戲太深被困酒店房

陳煒回憶拍攝《美麗傳說2》時，因角色患癌要與所有愛她的人道別，整個人陷入低潮。「我嗰段時間好入戲，基本上除咗開工之外，我將自己收埋喺酒店房，唔想出嚟。」她形容當時完全不修邊幅，只去便利店買乾糧、杯麵，瘋狂將垃圾食物塞入口。「個狀態係好唔開心，好似抑鬱症咁。」她坦言角色人生太悲慘，煞科後仍維持這種狀態，直至下一套戲開拍才逐漸走出來。

陳煒回憶拍攝《美麗傳說2》時，入戲太深而陷入低潮。（劇照）

拍《正義女神》難忘兒子被拖走呼叫：媽媽你幫我

而在TVB熱播劇《正義女神》中，陳煒回憶全場最震撼的一幕，是兒子在犯人欄被押走時，不斷呼喊「媽媽你幫我」。「劇本寫我前面唔可以喊，我一路忍。直至到佢一路被人拉入去，叫媽媽你幫我、點解你會咁樣、你快啲反抗……嗰一刻我情緒崩潰，但都要頂住。」陳煒說。停機之後，她終於忍不住哭出來。「我喊出嚟，全世界都望住我，然後我行去犯人欄個仔嗰邊。」

《正義女神》大結局。（劇照）

陳煒回憶全場最震撼的一幕，是兒子在犯人欄被押走時，不斷呼喊「媽媽你幫我」。（電視截圖）

最後大義滅親。（電視截圖）