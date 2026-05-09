周吉佩5.16登陸廣州！靠一招備戰演唱會保靚聲兼幫仔仔斷尾敏感咳

歌手周吉佩（吉吉）正密鑼緊鼓備戰 5 月 16 日於廣州正佳大劇院舉行的《延續·第三人生》演唱會。隨著演唱會進入倒數階段，排練、綵排幾乎佔據每日大部分時間。作為專業歌手，「喉嚨就是生命」，任何輕微不適都可能直接影響演出水準，因此他對身體狀態特別謹慎。吉吉坦言，轉季天氣忽冷忽熱，是他最擔心的時刻。「最怕一轉天氣就開始喉嚨乾、痕，跟住變成敏感咳，嚴重仲會失聲。」他回憶過去曾因狀態不佳影響錄音工作，聲線表現未如理想，甚至需要延後進度。



他分享過去的經歷：「一年半前，我曾經反覆有一個月時間不停咳嗽、不停感冒，連續三次，看似好返又再病過，喉嚨是完全未曾痊癒過。要看耳鼻喉專科，看我的聲帶，聲帶是水腫和有少少不規則，控制不到個聲帶，所以對唱歌影響很大，這是我最難捱的一段時間。」

周吉佩正積極備戰5月16日於廣州舉行的《延續·第三人生》演唱會。

不過，比起工作受影響，他更關心家人健康。他透露早前仔仔曾受氣管敏感困擾，出現持續咳嗽情況，甚至影響晚間休息。「夜晚都瞓得唔好」，長時間不適亦令仔仔上學時較少與同學互動，令身為父親的他感到心痛。這段經歷令他更重視「預防勝於治療」，希望在日常已為家人打好基礎，減少轉季帶來的影響。

星級實測潤喉方法 狀態穩定應戰舞台

為應付高強度演出，吉吉近月在飲食、作息及護聲方面都下了不少功夫，包括減少刺激性食物、保持充足休息，以及尋找適合自己的日常保養方法。吉吉更分享早前在萬寧發現的一款產品，起初只是抱著一試心態，但每日食 2 次後感覺明顯舒適，「一倒入口，落到喉嚨已經感覺到好舒服，好似有層保護膜包住，講嘢都順咗。」他形容那種潤澤感來得頗快，對於長時間練歌後的喉嚨不適特別有幫助。現時他已養成每日使用的習慣，作為演唱會前的固定護聲步驟之一。「而家排練密咗，都要保持狀態，唔可以臨上台先補救。」他笑言，希望以最穩定的聲線，為廣州站觀眾帶來最佳表現。

吉吉為備戰演唱會，除了調整飲食作息外，更每日服用「護聲神器」，幫助喉嚨維持潤澤、改善不適，讓他能以穩定的聲線應付高強度排練和演出。

仔仔久咳改善 爸爸靠天然成分終放心

儘管演唱會排練繁忙，吉吉最害怕的仍然是家人被病菌侵襲。比起自己，他最心痛的是仔仔早前氣管敏感，反覆咳嗽搞到聲都沙晒。仔仔不僅學習無心機，更因為不斷咳嗽，返到學校時連同學都想保持距離，令爸爸感到好心碎。

周吉佩心痛仔仔氣管敏感導致反覆咳嗽，讓他更重視日常預防。他讓仔仔試用同款產品後，仔仔的咳嗽問題有所改善，至今未再復發，讓吉吉深感安慰。

他坦言，小朋友健康與否，直接影響整個家庭氣氛。當孩子能夠專心上課、自在與同學相處，對家長而言已是最大的安慰。這段經歷亦令他更重視日常預防，而不只是等出現症狀才處理。「而家會早啲幫佢打好底，轉天氣都冇咁容易出事。」

吉吉隨即讓仔仔試用同款產品，並觀察到仔仔的情況有所改善，咳嗽問題逐漸減少。他欣慰地說：「果然仔仔食完之後，都好快好返，到依家都無再咳過。作為爸爸，睇到佢身體健康，可以好好應對學業，真係放心好多！」 孩子身體健康，自然能專心學習，並積極參與社交活動，這正是家長最關心的兩大方面。

專業配方加持 建立產品公信力

市面止咳潤喉產品選擇繁多，吉吉之所以選用「樂道虎乳芝久咳寧」，關鍵在於其專業配方與可靠性。產品採用虎乳芝結合蜂蜜製成，每包含高達 2,000 毫克虎乳靈芝高活性成分，濃度較高，有助日常調理與護理。同時融合 8 大止咳潤肺成分，臨床實証有效減輕鼻敏及強健肺部，針對轉季常見的咳嗽及鼻敏問題，達到日常保養與調理的作用。

樂道虎乳芝久咳寧。

在安全性方面，產品標榜不含西藥、甜味劑及人造色素，配方相對溫和，適合日常持續使用。同時亦獲本港大學中醫藥學院前院長推薦，進一步提升產品的專業可信度。此外，產品適合 1 歲以上人士食用，能照顧一家大細需要。對於重視健康管理的家庭而言，在日常保養與成分安全之間取得平衡，亦成為其吸引之處。

樂道虎乳芝久咳寧有別於一般虎乳靈芝產品。

臨床實証，服用「樂道虎乳芝久咳寧」3個月後的功效。

樂道虎乳芝久咳寧融合 8 大止咳潤肺成分。

限時優惠同步登場 把握轉季保養時機

吉吉趁機提醒大家：「如果你小朋友都成日咳、容易病，一定要試下！轉季真係好易中招，唔好等到唔舒服先處理，平時做好保養，全家時刻強肺強免疫，自然病少好多。」在這段期間，想加強日常調理的家長可以把握限時優惠。即日起至 6 月 4 日，「樂道虎乳芝久咳寧」於全線萬寧推出限時優惠，購買2盒$798，平均低至$399/盒。

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