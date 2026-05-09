30歲郭奕芯狀態大勇！　JFFT良少直播誤認日本妹　米爺︰係咩師兄

今年30歲的郭奕芯（Ashina）13歲時已因參加校花選舉而有名，14歲時出道簽約做模特兒，2014年19歲亦推出過寫真。其後她轉型做演員，在首套主演電影《同班同學》 中大放異彩，片中大膽演出亦經常被網民討論。



郭奕芯分享近況短片。（IG@ashinaaa）

19歲憑《同班同學》大膽演出一鳴驚人

早年曾出演《源生罪》、《猛鬼3寶》、《＃PTGF出租女友》等戲，但近年郭奕芯已少有參與電影演出。今年2月傳出她售出西營盤住宅消息，據報導指帳面出貶值約132萬。日前（5月6日）郭奕芯在個人社交平台發文，分享一則短片。片中她對着鏡頭擺姿勢甜笑，誘人，可愛又有女人味，就連網民都大讚她：「狀態大勇」、「滿分」，昔日一齊主演《同班同學》的「出爐影后」廖子妤也留言：「好靚」。

郭奕芯（中）在電影《同班同學》中全裸演出。（《同班同學》劇照）

JFFT直播爆笑烏龍！良少有眼不識泰山誤認「日本妹」

另一方面，JFFT的米爺和良少在直播途中「碌」到這篇IG帖文，良少竟然有眼不識泰山，說：「Ashina，日本人嚟。」米爺：「係咩？師兄！講個名我記得啦。」後來，兩人點入郭奕芯的個人頁面才發現影片主人是「香港的」郭奕芯。不過，其實他們「臉盲」也情有可願，事關兩人分別為32歲和31歲，郭奕芯出道至爆紅期拍攝《同班同學》 ，兩人大有可能正就讀中學至大學階段。

JFFT良少直播誤認郭奕芯做日本妹。（截圖）

30歲嘅郭奕芯多咗幾分女人味。（IG@ashinaaa）

30歲嘅郭奕芯多咗幾分女人味。（IG@ashinaaa）

曾出演第一季《向西聞記》單元主演《PTGF》的郭奕芯都有份演出《#PTGF出租女友》。（郭奕芯IG）

郭奕芯曾推出寫真集。（郭奕芯IG）

郭奕芯全盛期真係好正。（IG@ashinaaa）