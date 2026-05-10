陳凱琳為《浪姐7》苦練舞蹈畫面曝光　孻仔搶鏡獲讚迷你版鄭嘉穎

現年34歲的陳凱琳，與比自己大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後育有三子，組成了幸福五口之家。陳凱琳主力照顧家庭的同時亦有發展她的個人事業，她近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。離巢TVB後的她發展愈來愈好，更成為了全港最吸金的KOL。今年她還獲邀參加內地真人騷節目《乘風2026》（浪姐7），更是唯一的香港代表出賽，在內地人氣急升，迅速成為社交平台的討論焦點。

作為三子之母的陳凱琳（Grace），生完小朋友後，身型依然Fit到漏油。

陳凱琳挑戰唱跳舞台！（小紅書截圖）

孻仔搶鏡獲讚迷你版鄭嘉穎

陳凱琳在《浪姐7》的初舞台表現驚艷被讚為「港版Ariana」，但成績卻出現巨大落差，初舞台僅獲373票排名靠後（第27名），陷入淘汰危機。她隨後憑藉穩健實力成功留低，儘管網民為其低分喊冤，認為其才華被低估，但她目前依然處於高人氣與淘汰壓力並存的狀態。陳凱琳為了參加今次比賽其實下了不少苦功，日前她就於社交平台上載了一段她在排舞室練舞的短片。身穿長袖外套配超短運動褲的陳凱琳對住鏡子努力練舞，一雙修長美腿勁養眼，不過都不及她的孻仔，三歲多的Carlos (鄭承太) 吸睛。她的仔仔Carlos突然闖入了鏡頭，即時搶晒媽咪搶鏡。Carlos隨住音樂跑跑跳跳，相當可愛，他的樣子更是十分之靚仔，像極了他爸爸鄭嘉穎，網民紛紛留言說Carlos完全是迷你版鄭嘉穎。

陳凱琳在練舞。(抖音截圖)

陳凱琳對腳好靚。(抖音截圖)

陳凱琳仔仔入鏡。(抖音截圖)

陳凱琳仔仔一齊跳。(抖音截圖)

親子互動。(抖音截圖)

陳凱琳仔仔好靚仔。(抖音截圖)

陳凱琳仔仔好可愛。(抖音截圖)