魔音女團｜終極6人成軍出道3位港姐冠軍神級合體　有人居然黑面？

無綫（TVB）另類選秀節目《魔音女團》由海選到選出16位藝人入圍，再到節目播出後，都造成不少話題。16位女藝人在經歷長時間，9集節目密集式特訓後，在今晚（5月15日）一集終於迎來最終分組比賽。12人分為Team A&B兩組，Team A有「C位擔當」俞可程、「跳舞+Rap擔當」喬美莎、「唱歌擔當」廖慧儀、「跳舞擔當」倪嘉雯、「外形+唱歌擔當」莊子璇、「Rap擔當」蔡華英，而Team B則有「C位擔當」宋宛穎、「跳舞+Rap擔當」邢慧敏、「唱歌擔當」王汛文、「跳舞擔當」盧映彤、「外形+唱歌擔當」鄧凱文、「Rap擔當」倪樂琳。



兩團對壘，各有長處！（《魔音女團》截圖）

12位「練習生」各有特色。（《魔音女團》截圖）

12位「練習生」各有特色。（《魔音女團》截圖）

Team A，Team A有「C位擔當」俞可程、「跳舞+Rap擔當」喬美莎、「唱歌擔當」廖慧儀、「跳舞擔當」倪嘉雯、「外形+唱歌擔當」莊子璇、「Rap擔當」蔡華英。（《魔音女團》截圖）

喬美莎好突出。（《魔音女團》截圖）

兩隊對壘選出最佳6人！

表演完畢後，Miss Chan Chan大讚倪嘉雯：「我未見過你咁放，染咗頭髮後成個人脫胎換骨」，也大讚莊子璇「有野性」。陳奐仁也大讚蔡華英有突破，喬美莎「好爆」有足夠練習、廖慧儀「跳得勁好」。

鄧凱文瘦咗好多！（《魔音女團》截圖）

鄧凱文瘦咗好多！（《魔音女團》截圖）

盧映彤表現最好？

擔任評審的韓國YS偶像學院社長Yong Heo表示，鄧凱文有成為偶像的活潑特質：「跳舞比之前進步咗好多。」也特別提到，第一眼見到盧映彤時，並未有眼前一亮的感覺，但愈睇愈有魅力。陳奐仁也大讚眾人瘦身成功，但跳舞有進步空間，Miss Chan Chan也大讚盧映彤誘人。

盧映彤愈睇愈正！（《魔音女團》截圖）

Team B，「C位擔當」宋宛穎、「跳舞+Rap擔當」邢慧敏、「唱歌擔當」王汛文、「跳舞擔當」盧映彤、「外形+唱歌擔當」鄧凱文、「Rap擔當」倪樂琳。（《魔音女團》截圖）

倪樂琳跳舞又唔錯喎。（《魔音女團》截圖）

倪樂琳跳舞又唔錯喎。（《魔音女團》截圖）

真好睇嘅。（《魔音女團》截圖）

魔音女團｜最終6人身分外洩？C位喬美莎、莊子璇疑被foul

終極6人名單結果合符預期？

與早前流出疑似7名入選名單：鄧凱文、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯、廖慧儀和邢慧敏，與今晚（5月15日）節目公布，「率先組團」的名單：莊子璇、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯、喬美莎相距不大，不過一向被網民認為「大熱」的鄧凱文卻被Foul，令人頗為可惜。

「率先組團」TVB女團，（左起）喬美莎、倪樂琳、宋宛穎、莊子璇、盧映彤、倪嘉雯。（《魔音女團》截圖）

「率先組團」TVB女團，（左起）喬美莎、倪樂琳、宋宛穎、莊子璇、盧映彤、倪嘉雯。（《魔音女團》截圖）

有人疑似黑面？咁嘅表情嘅？（《魔音女團》截圖）

蔡華英好盡力，但最終被Foul。（《魔音女團》截圖）

盧映彤、倪嘉雯一同入圍。（《魔音女團》截圖）

王汛文。（《魔音女團》截圖）

廖慧儀。（《魔音女團》截圖）

大合照。（《魔音女團》截圖）