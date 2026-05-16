袁嘉敏大解放細碼吊帶背心包不住豐滿上圍　享受貴族生活肥一圈

現年41歲的前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy），近年雖然減少幕前演出，但她憑藉火辣身材與大膽作風，依然活躍於社交平台。繼早前在越南富國島大派福利後 ，近日她飛往泰國曼谷旅遊，再次發放福利圖慰藉粉絲。

袁嘉敏積極更新社交平台。(thread@candy_kamanyuen)

曼谷熱爆，上圍更「爆」

身處天氣炎熱的曼谷，袁嘉敏的衣著亦入鄉隨俗，清涼上陣。她在IG一口氣曬出多張展露天賦本錢的靚相，從相中可見她身穿設計獨特的細碼低胸吊帶背心，上圍顯得異常澎湃，衝擊視覺。她玲瓏浮凸的身材加上透視效果，令整個造型更見性感誘人，散發著成熟女人的魅力，網民紛紛直呼「噴鼻血」。此外，她亦換上泳裝在池邊打卡。未知是否泳衣的剪裁設計問題，袁嘉敏看來比前似乎肥了一圈，她的腰間顯得好有肉地，但這無損她的自信，反而增添了幾分健康性感。

袁嘉敏望落肥了一圈。(ig圖片)

袁嘉敏好好身材。(ig圖片)

袁嘉敏上圍澎湃。(ig圖片)

豪食米芝蓮體驗名媛式享受

除了游水享受日光浴，袁嘉敏此行亦不忘到處品嘗美食。相中的她置身在泰國當地著名米芝蓮餐廳用餐，桌上擺滿了多款精緻的泰國菜，豪食米芝蓮體驗名媛式享受。看來袁嘉敏即使去年從英國回流香港後轉型經營付費平台，她的生活質素依然保持得相當不錯，樂做單身貴族享受人生。

袁嘉敏散發女人味。(ig圖片)

袁嘉敏好性感。(ig圖片)