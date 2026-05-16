鄧麗欣慈善畫展畫作「倒模」網上教學？　有網民力撐︰靚咪得囉！

《第13屆香港冉起當代》（Affordable Art Fair 2026）前日（14日）於灣仔會展正式開幕，鄧麗欣（Stephy）亦有參與其中，舉行其第二個個人畫展《常在》（Ever Near）。Stephy今次展出15幅畫作並公開發賣，收益將全數撥捐慈善用途。不過，畫展才剛開幕，便有眼利網民指出其中兩幅畫作疑似抄襲網上教學及其他作品，引發激烈討論！

鄧麗欣舉行其第二個個人畫展《常在》。（IG@stboo）

Stephy今次展出15幅畫作並公開發賣，收益將全數撥捐慈善用途。（IG@stboo）

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花兩月構思動筆 收益全數行善

Stephy對今次畫展可謂出心出力，她透露這批畫作由構思到動筆，合共花了約兩個月的時間。因為畫展主打「大眾負擔得起」的藝術品，所以即使在她心目中每幅畫都價值不菲，亦不敢將定價標得太高，而所有個人收益將會捐作慈善用途，非常有善心。

鄧麗欣會將所有個人收益將會捐作慈善用途，非常有善心。（IG@stboo）

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瞳孔、枯樹畫作惹疑雲 網民貼原圖對比

然而，有參觀過畫展或看過照片的網民，發現其中一幅以藍色瞳孔為主題的流體畫作「熟口熟面」。有人指其神似某牌子眼藥水的包裝，更有網民利用圖片搜尋功能，瞬間找出一大堆色彩、構圖極度相似，「如有雷同，實屬巧合」的作品。

一波未平一波又起，另一幅色彩斑斕的枯樹畫作亦被抽出疑似抄襲。有網民在留言區貼出一條名為「#105 AMAZING TREE SWIPE #10 | FLUID ART」的YouTube畫畫教學影片截圖，可見影片中的枯樹構圖、背景的紫藍色彩暈染，甚至連點綴的星光，都與Stephy的展出作品極度相似。

網民反應兩極 識揸筆就做畫家 VS 慈善算啦

疑似抄畫事件曝光後，大批網民湧入網上留言區熱議。有網民毫不留情地批評：「係咪又話致敬？」、「瞳孔做題材無問題，個個都畫得，但你畫到一模一樣，咁仲畫嚟做乜？」、「係咪玩找不同之處？搵唔到囉！」、「繼有把口可以做歌手之後，原來識揸筆都可以做畫家。」

不過，亦有不少粉絲及網民出面力撐Stephy，認為始終是為了慈善，不應過分苛責：「唔好成日針對Stephy啦，就算有抄都好啦，都係做慈善就算，其實佢人真係唔錯架」、「靚咪得囉！」、「靚已經OK，是但啦」、「個個瞳孔都差唔多啦，搵嚟講嘅！」、「大家嘅眼睛係雪亮嘅，我百份百信無抄襲。」更有粉絲表示能在畫作中感受到Stephy的獨特性。

有網民力撐Stephy。（threads截圖）

有網民在留言區貼出一條名為「#105 AMAZING TREE SWIPE #10 | FLUID ART」的YouTube畫畫教學影片截圖，可見影片中的枯樹構圖、背景的紫藍色彩暈染，甚至連點綴的星光，都與Stephy的展出作品極度相似。（threads截圖）

Stephy親解畫作意念：作品承載情感

面對外界的種種聲音，Stephy在活動上分享了她的創作理念。她表示作品中豐富的色彩變化承載着情感，包括喜悅、緊張、寧靜與共鳴：「對每一幅畫都有屬於自己的溫度；當它們聚集在一起，就形成了一種共同的脈動，一次集體的呼吸，邀請觀者在面對作品時看到自己，看到天地、看到眾生。我的畫只是促成這次相遇的媒介。」似乎未受抄襲傳聞影響，繼續專注於透過藝術與大眾交流。

鄧麗欣經常做善事。（IG@stboo）

鄧麗欣常行善。（IG@stboo）