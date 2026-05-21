藤原紀香 54 歲近況曝光！告別大媽味　紫色貼身裙現極致沙漏身材

日本女星藤原紀香因甜美的臉蛋和火辣的身材，剛出道便成為鎂光燈焦點，不僅在日本紅透半邊天，在台灣和香港也擁有超高人氣。而港人最熟悉是她跟郭富城合作的電影《雷霆戰警》，更跟城城傳出緋聞，不過女神在經歷過情傷、失婚，事業不如意後，曾一度暴食至體重失衡，直至2016年跟男星片岡愛之助結婚後，才回復狀態並半裸拍攝劇集，雖然她近年一度暴肥變成大媽，令粉絲瞬間崩潰。不過，日前有網民在社交平台「小紅書」上分享了藤原紀香最新出席活動的片段，其驚人的凍齡狀態與極致豐滿的身材再度引發全網熱烈討論。

郭富城與藤原紀香合作的《雷霆戰警》。（網上圖片）

藤原紀香（IG@norika.fujiwara.official）

54 歲藤原紀香紫色戰衣驚艷全網

從網民上傳的影片及照片可見，藤原紀香當日身穿一件紫色超貼身禮服。這件禮服的剪裁極考身材，只要稍微有贅肉便會暴露無遺。然而，54歲的藤原紀香完全撐得起這套衣服，不僅將她標誌性的「沙漏型」豐滿身材勾勒得淋漓盡致，女人味十足！

日本女神藤原紀香 54 歲零濾鏡現身。（小紅書影片）

日本女神藤原紀香 54 歲零濾鏡現身。（小紅書影片）

日本女神藤原紀香 54 歲零濾鏡現身。（小紅書影片）

高清無美顏獲網民力撐

除了身材吸睛之外，影片中的藤原紀香並未加上過度誇張的美顏濾鏡。雖然在高清鏡頭下，其面部有些許歲月留下的痕跡與肉感，但她全程笑容滿面、自信大方，散發出成熟女性的優雅與風韻。對此，大批網民紛紛力撐她狀態真實：「雖然看得出年紀，但這才是健康自然的狀態，比那些整得僵硬的醫美臉好看太多了！」、「豐滿而不油膩，這種自信的氣場才是最頂級的性感。」

極致沙漏身材。（小紅書影片截圖）