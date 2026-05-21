年過40舞步依然輕盈！自揭曾受舊患影響　靠一物回復最佳狀態

提到鍾舒漫（Sherman），大家腦海中一定會響起街知巷聞的《給自己的信》。這首歌推出至今已有17年，印證著Sherman在娛樂圈打拼的時光。但令人驚訝的是，現年41歲的她保養得超級好，從她在社交平台分享的跳舞片可見，她的身形與體能甚至比年輕時更Fit，不少網民都大呼佩服，紛紛留言請教她是如何在40+的年紀，依然保持關節靈活、動作毫不生硬？Sherman透露，除了堅持規律的運動習慣外，她還有一個不可或缺的「私藏法寶」！



Sherman最近在社交平台頻頻分享高強度的跳舞Reels，舞步依然靈活輕盈，爆發力十足，完全看不出歲月痕跡！

Sherman都困擾過！拆解40+女性「關節斷崖式衰老」危機

Sherman Chung 透露曾因跳舞時用力過猛而受傷，引發膝關節疼痛問題，嚴重影響日常訓練和演出表現，也再次提醒大家：關節痛其實離我們並不遙遠。很多人以為關節退化、膝頭哥痛是老人家專利，但其實關節問題正逐漸年輕化，部分患者更低見40多歲！近年運動風氣盛行，不少人會在家跟着短片做運動，若缺乏專家指導，很容易造成十字韌帶斷裂或半月板受傷等運動傷害。這些未妥善處理的勞損會引發軟骨磨損，導致肌腱受傷，令關節退化得愈快，形成惡性循環。

專家更指出，女性面對關節問題的風險比男性更高。由於女性髖部較寬，加上關節屈度和過度活動性較高，會對膝關節造成不平均的壓力。更致命的是，當女性踏入40歲，體內雌激素開始遞減，骨質流失會變得明顯；加上過往懷孕、照顧寶寶等長期重複性動作，都會令關節嚴重受壓。若不及早保養，隨時引發「斷崖式」衰老！

現年41歲的Sherman保養得宜，無論是身形還是精神狀態都極佳，她笑言只要從內到外做好保養，自然能時刻散發自信光采！

Sherman逆齡秘訣！修護「筋肌」才是治本之道

面對高強度的跳舞訓練，Sherman明白單靠外在拉筋並不足夠，更需要內在的根源修護。她極力推薦澳洲高品質皇牌家庭保健品品牌——Holdbody「關節筋肌（特強止痛）配方」。

市面上一般關節產品只着重補軟骨，但Holdbody提出了一個革命性醫學概念：確保「修復速度」快過「損耗速度」，同時修護筋腱與肌肉才是治本方法！這款產品採用無藥性、不傷胃的天然活性配方，並榮獲澳洲GMP認證，素食者亦適用。它蘊含三大頂尖科研成分，做到「極速止痛 + 關節抗炎 + 修復筋肌」三效合一：

• 專利水解蛋殼膜（NEM™）：富含膠原蛋白、彈力蛋白及透明質酸等，能有效極速制止關節痛楚，紓緩僵硬及酸軟無力，大幅提升關節靈活度。

• 專利齒葉乳香（5-Loxin™）+ 薑黃素：蘊含高濃度AKBA抗炎因子，能抑制破壞軟骨的MMP-3蛋白，發揮天然抗炎、紓緩腫脹的作用，有效緩慢關節勞損。

• MSM（硫）：幫助製造膠原蛋白，能修復肌肉中僵硬的纖維組織，特別有助減少運動後的肌肉疼痛與腫脹。

日常生活中的Sherman總是神采飛揚，全靠平日自律的運動習慣，以及精準的關節修護好物，讓她無懼歲月挑戰。

臨床實證1天減少關節痛！運動愛好者必備

Sherman大讚服用後，跳舞後的肌肉痠痛感大大減輕，動作更加揮灑自如！產品更備有強大的臨床數據支持，證實能做到：

• 1 日：減少關節痛。

• 1 星期：關節更靈活。

• 1 個月：提升肌肉力量。

無論你是像Sherman一樣熱愛運動的人士、經常感到關節僵硬痠軟的中年男女、抑或受「媽媽手／肩」及舊患痛症困擾的女性，這款容易吞服的保健品都能幫你加速復原，重拾靈活體魄。

Holdbody關節筋肌（特強止痛）配方與坊間產品不同，強調修復筋腱與肌肉，才是解決關節痛的治本方法。

限時優惠！跟着鍾舒漫入手關節「回春」神器

想像Sherman一樣17年後依然Keep住最佳狀態，跳舞運動零負擔？現在就是入貨的最佳時機！由5月22日至6月4日於萬寧Mannings及3ChemBio門市／官網購買Holdbody關節筋肌（特強止痛）配方，限時優惠單件HK$399（原價：HK$499）。買2件更即享85折優惠，折實平均每件只需HK$339.2！

立即入手：https://bit.ly/4tTQFe5

了解更多：https://www.holdbody.com.hk/

別讓關節痛限制你的活力，立即把握機會，由根源修復筋肌，盡情享受無痛的靈活人生！

（資料由客戶提供）