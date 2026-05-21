陳瀅擺脫「時脹時瘦」黑歷史!自爆易腫體質 公開私藏袪濕空瓶好物

被網民封為宅男女神的陳瀅（Jeannie），五官標緻兼笑容甜美，不過她自出道以來其身形經常成為大眾焦點，更曾被傳媒指她「時脹時瘦」。早前Jeannie在社交平台大方承認自己天生屬於「易腫體質」，稍一不慎便出現浮腫，視覺上猶如肥了十磅！Jeannie坦言曾嘗試過五花八門的健脾袪濕方法，例如飲袪濕茶、用偏方浸腳等，但成效不大，浮腫問題很快又重現。直至最近，她終於開心share找到一件「消腫好物」，不但輕鬆回復纖細身形，連皮膚和精神狀態都全面提升！究竟這款神級法寶是甚麼？



單靠健脾未夠！拆解「愈袪愈虛」的袪濕迷思

俗語有云：「濕氣不除，百病生！」很多人以為浮腫、疲倦只是因為「脾虛」，於是瘋狂健脾排濕。但從中醫角度來看，單純排濕而不進補，會嚴重耗損身體能量，導致「氣虛」，結果只會愈袪濕愈虛。其實浮腫的發生，與肺、脾、腎三臟有密切關係。肺氣不足會令水液聚而為腫；脾陽不振會令水濕泛溢；腎陽不足則水無所主。因此，袪濕只是健脾絕對不足夠，必須要「三臟同調」才是去除浮腫的根本關鍵。

Jeannie坦言自己天生是「易腫體質」，曾經試過狂飲袪濕茶及浸腳，但去浮腫的效果始終短暫且不明顯。

陳瀅指袪濕一定要「三臟同調」，單靠健脾是不足夠的，要養好肺、脾、腎，先可以由根源解決濕氣滯留問題。

陳瀅私藏消腫法寶！大華製藥「三臟袪濕」16大草本精華

讓Jeannie成功擊退浮腫的，就是擁有70年歷史、100%香港製造的大華製藥「三臟袪濕」！有別於市面一般的袪濕產品，它以傳統古方「防己黃芪湯」為基礎改良，巧妙融合了16種草本萃取及矜貴成分。

配方蘊含三大黃金比例，做到清肺、健脾、補腎三重合一：

• 祛濕古方底蘊：採用防己黃芪湯（防己、黃芪、白朮、甘草、生薑、大棗），健脾養胃，排清人體多餘水分。

• 三大珍貴藥材強化：加入極矜貴的桑黃、靈芝及人蔘，強肺補氣、固本益血。

• 特調加味草本：配合薏苡仁、茯苓、五加皮、菟絲子等成分，利腎排水，補中益氣。

配方專針對濕熱、濕寒、痰濕等各種濕重體質，標本兼顧，從根源改善「脾虛濕重」問題。

陳瀅憑着三臟同調的秘訣，短短7日就見到消腫成效，重現極致纖細嘅女神身段，影相零死角，點影都Fit到漏，充滿自信！

星級用家實證！7天激退浮腫 消腫解睏皮膚靚

Jeannie分享食完「三臟袪濕」後，最驚喜是整個人不再浮腫，連帶平日的疲倦感也一掃而空，精神極好，甚至連皮膚質素都變靚了！因為產品能做到「上清肺化濕熱」改善皮膚油脂爆粒、「中健脾強運化」抗疲勞、「下補腎促代謝」去下肢浮腫。

除了星級用家力撐，產品更備有強大的臨床數據支持：

• 7天速效：浮腫程度大幅消退達 93%

• 1個月淨化：100%改善浮腫問題，告別虛胖身型

• 98%用家認同有效抗疲勞

• 95%用家認同腫脹感減輕

• 96%用家認同排便更暢順

浮腫與肺、脾、腎三臟息息相關，大華製藥三臟袪濕透過清肺化濕、健脾強運及補腎促代謝，從根本解決濕氣問題。

限時優惠！跟着陳瀅入手 趕走虛肥浮腫

想像Jeannie般輕鬆告別浮腫，回復完美身段同發光肌？現在就是入貨的最佳時機！5月22日至6月4日，於萬寧Mannings及3ChemBio門市／網店選購大華製藥「三臟袪濕」，即享單盒優惠價HK$299（原價HK$399）。買 2件享額外8折，折實平均每盒只需HK$239.2，激抵折上折！

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別讓體內濕氣拖垮你的身形與健康，立刻把握機會為身體「抽濕」啦！

（資料由客戶提供）