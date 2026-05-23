前TVB主持為靚聲王老公慶生　送驚喜：你為我做的遠超我能做的

「音樂情人」鄭子誠日前（21日）迎來63歲生日，他與老婆劉倩怡撐枱腳慶祝，劉倩怡在社交平台曬出合照，並寫道：「你一生為我做的遠超過我在你重要的日子能做的🙏🙏🙏….子誠：生日快樂🎉🎉🎉(他今天穿的外套是他今年做 #香港電台 #十大中文金曲頒獎音樂會 做嘉賓時安排穿的 ，他當時說很喜歡，但有一點貴…. 於是我偷偷買下來做他的生日禮物🎁❤️)」相中所見，戴上黑色圓框眼鏡的鄭子誠以All Back髮型示人，而劉倩怡就戴Cap帽現身，兩公婆頭貼頭合照，十分恩愛！

鄭子誠回巢香港電台主持《今夜真情》，雖然不算成功，但他遇到了一生最愛劉倩怡（最右）（相片由香港電台提供）

鄭子誠同老婆劉倩怡好恩愛。（IG@lau_sin_yee）

恩愛！（IG@lau_sin_yee）

劉美娟張崇德夫婦同鄭子誠劉倩怡夫婦。（IG@lau_sin_yee）

私交甚篤。（IG@lau_sin_yee）

劉倩怡為老公鄭子誠慶生。（Facebook@劉倩怡）

劉倩怡為老公鄭子誠慶生。（Facebook@劉倩怡）

劉倩怡為老公鄭子誠慶生。（Facebook@劉倩怡）

劉倩怡婚後淡出幕前 享受二人世界不生育

現年60歲的劉倩怡早年活躍於電台，其後加入TVB主要擔任主持工作，曾主持《城市追擊》、《勁歌金曲》等節目，亦曾拍過《香港人在廣州》、《鑑證實錄》等劇集，2003年與「靚聲王」鄭子誠結婚後就逐漸淡出幕前，近年重返電台開咪，亦曾客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，升呢做嫲嫲角色。不過現實中劉倩怡與鄭子誠沒有生兒育女，劉倩怡是鄭子誠的第二任妻子，鄭子誠早年曾有過一段婚姻，並與前妻育有一子。劉倩怡與鄭子誠多年來享受二人世界，即使結婚多年鄭子誠對太太依然相當浪漫，每逢生日同紀念日都會寫卡給太太表達愛意。

劉倩怡早年活躍於電台，其後加入TVB主要擔任主持工作。（IG@lau_sin_yee）

近年重返電台開咪。（IG@lau_sin_yee）

亦曾客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，升呢做嫲嫲角色。（IG@lau_sin_yee）

客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。（影片截圖）

客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。（影片截圖）

客串ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。（影片截圖）

老公探班！（IG@lau_sin_yee）

劉倩怡同鄭子誠沒有生兒育女，但就養了多隻愛犬。（IG@lau_sin_yee）

劉倩怡曾患焦慮症 前年自爆生蛇

劉倩怡在6年前曾一度因為工作不順而對自己產生懷疑，患上焦慮症，除了看精神科醫生及藥物治療外，亦調整心態和生活模式，鄭子誠更是悉心照顧愛妻，令劉倩怡慢慢走出情緒病陰霾。不過劉倩怡前年曾自爆生蛇，直言「我半邊面像燒傷了一樣（俗稱叫生蛇），10日的今天，還有約四分一面是焦了未退的。」幸好劉倩怡最後康復，美貌如初！

Keep得好！（IG@lau_sin_yee）

模範夫妻！（IG@lau_sin_yee）

好老友！（IG@lau_sin_yee）

好老友！（IG@lau_sin_yee）

契女！（IG@lau_sin_yee）