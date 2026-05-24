俞可程曬性感相力谷《女神配對計劃2》？　入行兩年極速上位

俞可程（Kanis）可謂是近年TVB上位最快的藝人之一。俞可程於2024年參選「香港小姐」，雖然止步10強，但同時就被安排加入《東張西望》做外景主持。你說做《東張》主持沒前途嗎？其實單論出鏡率，以一星期7日播放的頻率，入屋程度遠勝於同期任何劇集和節目！



俞可程（Kanis）是東張主持之一。（電視截圖）

勁！（電視截圖）

12位「練習生」各有特色。（《魔音女團》截圖）

連踩兩大真人騷 「魔音」突圍人氣急升

俞可程加入《東張》後，火速成為網民關注的「東張女神」之一，不少網民都喜歡她的真性情，也頗受歡迎。來到2026年，TVB大搞新意思舉辦真人騷選秀節目《魔音女團》，俞可程先在海選期間以「魔音」先聲奪人！雖然最後無緣入圍但卻為自己增加不少人氣，緊貼着，又到即將播出的皇牌戀愛真人騷《女神配對計劃2》，大家都對今次節目期望度十分高！魔音女團｜俞可程表演「唔扣鈕開胸」博出位？ 親解：人人都唔同

俞可程好性感。(ig圖片)

明嘅就明。(ig@kanissyu)

俞可程樣靚身材正！（IG@kanissyu）

俞可程又有新相。（ig圖片）

誘人嘅姿勢。（ig圖片）

俞可程又有新相。（ig圖片）

誘人嘅姿勢。（ig圖片）

派福利谷新節目 性感黑白寫真引網民大讚

《女神2》節目未播，俞可程先在個人社交平台po靚相，一輯寫真式的黑白照也吸引了網民留言，幾乎清一色大讚她性感，寫真影得靚。相片中的她穿着白色小背心和牛仔褲，突顯了她的身材曲線不在話下，某些姿勢，例如拉高小背心、挺胸收腹的pose更是誘人。不知道這輯會不會吸引到追求者報名《女神配對計劃2》呢？